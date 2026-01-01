DIRTY HONEY продолжат музыкальное развитие



Вокалист DIRTY HONEY Marc LaBelle в недавнем интервью рассказал о том, что вдохновило его на написание текстов к новому материалу:



«Я всё больше отражаю в текстах то, что происходит в мире. Сложно это игнорировать, когда пишешь. Так что, думаю, нас ждут большие перемены. И, конечно, мы продолжаем развиваться — и музыкально, и в продакшене, добавляя новые элементы в наше звучание.



Развиваться нужно всегда. Есть, по сути, одна группа в истории, которая могла делать одно и то же снова и снова — и это AC/DC. И у них это получалось блестяще. И до сих пор получается. Так что пусть они и остаются знаменосцами этого подхода».



Отвечая на вопрос о новом альбоме DIRTY HONEY, Marc сказал:



«Да, мы пишем и записываемся с тех пор, как закончили тур с THE STRUTS — это было 4 октября. Потом взяли примерно месяц паузы, а с ноября–декабря уже плотно включились в работу. Сейчас как раз момент, когда нужно по-настоящему садиться и записывать альбом. Мы очень этому рады. Надеемся успеть до поездки в Бразилию — хотелось бы, чтобы к апрелю всё уже было готово».



О направлении будущего релиза он добавил:



«Сейчас мы как раз выбираем продюсера. Думаю, мы уже примерно понимаем, с кем хотим работать — и, кажется, все в группе с этим согласны. Возможно, определимся уже к концу недели. После этого у нас будет немного студийного времени в конце месяца. И, думаю, на этот раз мы чуть глубже уйдём в студийную работу. Иногда ты ограничен тем, какое оборудование есть под рукой. А сейчас ситуация такая, что возможности — по сути, без ограничений. Так что посмотрим, к чему это приведёт. Уверен, получится круто».



Говоря о предыдущем альбоме «Can’t Find The Brakes», Marc отметил:



«Это был отличный шаг вперёд. Мы попробовали много нового. “Coming Home” — наша первая акустическая вещь. В конце записи мы немного поэкспериментировали и начали исследовать другую сторону нашей музыкальности — это слышно, например, в “Rebel Son”. А “Won’t Take Me Alive” — это уже свежий рок-н-ролльный трек, который отличался от наших предыдущих синглов. В целом, это был большой этап эволюции для группы».







