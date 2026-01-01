Новости
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
6 апр 2026 : 		 DIRTY HONEY продолжат музыкальное развитие

1 апр 2026 : 		 DIRTY HONEY готовятся к записи

13 сен 2025 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

17 апр 2025 : 		 DIRTY HONEY исполнили песню из Майнкрафт

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

12 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

4 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

25 фев 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

22 янв 2025 : 		 Трек-лист нового релиза DIRTY HONEY

16 янв 2025 : 		 Концертный релиз DIRTY HONEY выйдет зимой

7 сен 2024 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

25 июн 2024 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

28 фев 2024 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

23 ноя 2023 : 		 CHRIS ROBINSON присоединился на сцене DIRTY HONEY для исполнения AC/DC

12 ноя 2023 : 		 DIRTY HONEY исполнили THE ROLLING STONES

18 окт 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

22 сен 2023 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

19 авг 2023 : 		 Новый альбом DIRTY HONEY выйдет осенью

10 июл 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

14 июн 2023 : 		 Новый сингл DIRTY HONEY выйдет летом

28 авг 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

31 май 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

30 мар 2022 : 		 Хенрик Лундквист присоединился на сцене к DIRTY HONEY

28 фев 2022 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

4 янв 2022 : 		 DIRTY HONEY исполнили Принса

3 сен 2021 : 		 Новое видео DIRTY HONEY
DIRTY HONEY продолжат музыкальное развитие



zoom
Вокалист DIRTY HONEY Marc LaBelle в недавнем интервью рассказал о том, что вдохновило его на написание текстов к новому материалу:

«Я всё больше отражаю в текстах то, что происходит в мире. Сложно это игнорировать, когда пишешь. Так что, думаю, нас ждут большие перемены. И, конечно, мы продолжаем развиваться — и музыкально, и в продакшене, добавляя новые элементы в наше звучание.

Развиваться нужно всегда. Есть, по сути, одна группа в истории, которая могла делать одно и то же снова и снова — и это AC/DC. И у них это получалось блестяще. И до сих пор получается. Так что пусть они и остаются знаменосцами этого подхода».

Отвечая на вопрос о новом альбоме DIRTY HONEY, Marc сказал:

«Да, мы пишем и записываемся с тех пор, как закончили тур с THE STRUTS — это было 4 октября. Потом взяли примерно месяц паузы, а с ноября–декабря уже плотно включились в работу. Сейчас как раз момент, когда нужно по-настоящему садиться и записывать альбом. Мы очень этому рады. Надеемся успеть до поездки в Бразилию — хотелось бы, чтобы к апрелю всё уже было готово».

О направлении будущего релиза он добавил:

«Сейчас мы как раз выбираем продюсера. Думаю, мы уже примерно понимаем, с кем хотим работать — и, кажется, все в группе с этим согласны. Возможно, определимся уже к концу недели. После этого у нас будет немного студийного времени в конце месяца. И, думаю, на этот раз мы чуть глубже уйдём в студийную работу. Иногда ты ограничен тем, какое оборудование есть под рукой. А сейчас ситуация такая, что возможности — по сути, без ограничений. Так что посмотрим, к чему это приведёт. Уверен, получится круто».

Говоря о предыдущем альбоме «Can’t Find The Brakes», Marc отметил:

«Это был отличный шаг вперёд. Мы попробовали много нового. “Coming Home” — наша первая акустическая вещь. В конце записи мы немного поэкспериментировали и начали исследовать другую сторону нашей музыкальности — это слышно, например, в “Rebel Son”. А “Won’t Take Me Alive” — это уже свежий рок-н-ролльный трек, который отличался от наших предыдущих синглов. В целом, это был большой этап эволюции для группы».




