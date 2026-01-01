Новости
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
ROY KHAN: «И сольник и CONCEPTION получаются отличными!»



ROY KHAN в недавнем интервью поговорил о будущем сольном альбоме. В частности на вопрос о том, завершен ли процесс сочинения, он ответил:

«В основном. Я работаю сольно, и в то же время мы разрабатываем идеи для CONCEPTION [следующего студийного альбома], так что работы идут параллельно. Мы стараемся выделять периоды, чтобы иметь возможность сосредоточиться на чем-то одном за раз. И, конечно, между этими релизами должно пройти какое-то время. Они оба получаются великолепными. И есть большое взаимопонимание с обеих сторон, или в обоих лагерях, в том смысле, что вы можете определить CONCEPTION как разные лагеря, поскольку я принадлежу к обоим. Но я полагаю, что у нас будет возможность сделать все так, что принесет пользу каждой из сторон и мы сможем воспользоваться синергией от того, что оба эти проекта идут рука об руку».

Продюсером сольного альбома Khan'a является Sascha Paeth, , продюсер, композитор и музыкант с многолетним опытом работы в европейском металле. Sascha Paeth известен за его фундаментальную роль в формировании звучания классических альбомов KAMELOT, таких как "The Fourth Legacy", "Karma", "Epica" и "The Black Halo", а также за его работу с такими группами, как AVANTASIA, EPICA и ANGRA. Его фирменное сочетание тяжести, утонченности и кинематографической атмосферы тесно связано с артистической индивидуальностью Roy'я, которая развивалась на протяжении всей его карьеры.




