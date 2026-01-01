*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 59
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
12 апр 2026 : 		 Вокалист BUSH: «Мне очень важно обладать аутентичностью»

1 фев 2026 : 		 Новое видео BUSH

27 сен 2025 : 		 Новое видео BUSH

30 июл 2025 : 		 Новое видео BUSH

24 июл 2025 : 		 BUSH исполнили шесть песен

7 июн 2025 : 		 Новое видео BUSH

6 июн 2025 : 		 Новая песня BUSH

22 май 2025 : 		 Лидер BUSH: «Я старался быть максимально понятным»

18 апр 2025 : 		 Новая песня BUSH

29 мар 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Ментальное здоровье очень важно!»

27 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH дал совет молодым

5 фев 2025 : 		 Вокалист BUSH: «Не понимаю, как молодежи зарабатывать»

17 янв 2025 : 		 BUSH начинают сведение

4 янв 2025 : 		 BUSH завершили работу над альбомом

11 дек 2024 : 		 Готов ли вокалист BUSH продать свои песни?

3 окт 2024 : 		 BUSH переиздают альбом

16 сен 2024 : 		 KEVIN MARTIN присоединился на сцене к BUSH для кавер-версии THE BEATLES

18 июл 2024 : 		 Вокалист BUSH: «Я очень горжусь своими записями»

18 июн 2024 : 		 BUSH выпустят новую песню летом

21 янв 2024 : 		 Вокалист BUSH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

7 дек 2023 : 		 У вокалиста BUSH уже есть семь новых песен

3 дек 2023 : 		 Вокалист BUSH: «И через сколько ИИ все захватит? Через год, через 10?»

2 ноя 2023 : 		 BUSH в "The Talk"

28 окт 2023 : 		 Вокалист BUSH: «Целиком сыграть первый альбом?»

11 окт 2023 : 		 Новое видео BUSH

26 сен 2023 : 		 Почему BUSH только сейчас выпускают сборник лучшего
|||| 12 апр 2026

Вокалист BUSH: «Мне очень важно обладать аутентичностью»



GAVIN ROSSDALE в недавнем интервью поговорил о том, в чем причина столь личной лирики на последнем альбоме:

«Самое важное для меня — это реально обладать такой аутентичностью и быть очень привязанным к тому, что вы говорите, что вы думаете и что вы чувствуете. И часть работы в группе, которая важна для людей, — это признание того, что у тебя есть качества клоуна, и ты здесь для того, чтобы развлекать и возвышать людей. И поэтому я чувствую, что такие слова — лучший способ установить контакт с людьми, независимо от того, принимают они меня или нет. Я никогда не писал о роскошных машинах, домах, еде или подобных вещах. Для меня это человеческий путь, человеческий опыт, то, как мы справляемся с неизбежными трудностями, с которыми все сталкиваемся, как мы играем обиженных, как мы играем травмированных, как мы выздоравливаем, как мы выздоравливаем, когда мы правы, как мы выздоравливаем, когда мы неправы, то есть все подобные человеческие слабости.

Люди одержимы психическим здоровьем гораздо больше, чем когда-либо раньше. И это хорошо, потому что я вижу, что на всех оказывается огромное давление, и поэтому я словно взял на себя эту роль, занимаясь работой, в которой я пишу музыку, которая заставляет чутко прислушиваться, вдохновляет, дает силу, надежду людям, некоторым людям. Вот и все. Это в некотором роде настоящий дзен. Именно это придает смысл моей жизни — заниматься музыкой со смыслом и обеспечивать комфорт. Потому что я постоянно встречаю людей, на которых песни и записи оказали влияние. Я англичанин — вам не позволено относиться к себе слишком серьезно, — но я действительно серьезно отношусь к этому эффекту. Так что для меня это все лишь придает уверенности — погружение в то, что я считаю самым откровенным, потому что гораздо интереснее сказать "Мне нужна помощь" в песне, чем "У меня отличная машина".

Конечно, у разных людей разные подходы к написанию песен.… Например, я попробовал форму песни в стиле Дилана, когда рассказываешь истории. Я попробовал это, когда только начал писать, и у меня это получилось просто ужасно. Я был просто ужасен. И это никогда бы не перешло к кому-то, кому было бы не все равно. Так что, только когда я погрузился в себя и стал размышлять о вещах интроспективно, я, по сути, нащупал криптонит. Я нашел криптонит и с тех пор просто работал с ним».




