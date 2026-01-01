5 апр 2026



LEX LEGION вынашивали альбом годами



Hal Patino рассказал о дебютной пластинке LEX LEGION:



«Последние несколько лет мы то и дело работали над этой пластинкой, оставаясь в тесном контакте на протяжении всего процесса. Прошло 37 лет с тех пор, как мы вчетвером в последний раз записывали альбом "Conspiracy", и 38 лет с тех пор, как мы записывались и гастролировали вместе в туре "Them" в 1988 году. На самом деле, ровно 38 лет назад мы записали "Them", в период с марта по май того же года.



Когда мы пришли на съемочную площадку для нашего нового видеоклипа на сингл "Sleep Eternally", который был снят еще в декабре, мы впервые вчетвером оказались в одной комнате с тех пор. И, честно говоря, мне показалось, что как будто и не было этих лет. Те же глупые шутки, та же манера поддразнивать друг друга… прямо как в старые добрые времена.



Это прекрасное чувство, и мы по-прежнему лучшие друзья. Мы вчетвером через многое прошли вместе, и такая связь не разрушается. Такое ощущение, что мы действительно продолжаем с того места, на котором остановились, и та же искра все еще присутствует — вы сами сможете услышать это в музыке. Это чертовски здорово, что мы снова вместе, теперь с нашим невероятным новым голосом, Nils K. Rue.



Мы выпустим еще один сингл в преддверии полноформатного альбома, выход которого намечен на июнь. Кроме того, прямо сейчас мы работаем над еще несколькими интересными вещами».







