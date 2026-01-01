5 апр 2026



NECROT на METAL BLADE RECORDS



NECROT сообщили о заключении контракта с METAL BLADE RECORDS.



«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Metal Blade. Мы 15 лет играли тот дэт-металл, который хотели, а Metal Blade уже 45 лет поддерживают экстремальный металл со всего света. Мы уверены, что новая глава нашей истории будет очень захватывающей и с нетерпением ждем возможности показать то, над чем мы работаем для нового альбома!



Мы также с нетерпением ждем встречи со всеми вами, ведь впереди тридцать концертов в США и Канаде... ну и ждите других плюшек от NECROT и Metal Blade!»







