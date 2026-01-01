Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
5 апр 2026 : 		 Когда ждать новое от VENOM INC.?

22 мар 2026 : 		 VENOM INC. в студии

13 авг 2025 : 		 TONY DOLAN о новом материале VENOM INC.

24 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Я не буду играть с Mantos'ом и Abbadon'ом»

15 фев 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN: «Пока дышу, я не буду общаться с Tony Dolan'ом»

14 янв 2025 : 		 Музыканты FORBIDDEN, AUTOPSY присоединились на сцене к VENOM INC.

4 янв 2025 : 		 VENOM INC. нашли гитариста

23 дек 2024 : 		 Почему VENOM INC. решили продолжать?

16 дек 2024 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Меня не останавливает цена на визу в США»

3 дек 2024 : 		 TONY DOLAN: «Дверь для Jeff'a в VENOM INC. всегда открыта»

2 дек 2024 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.

9 авг 2024 : 		 Вокалист VENOM INC. об отношениях с бывшими

23 июн 2024 : 		 VENOM INC. заключили контракт с Artist Worldwide

19 июн 2024 : 		 Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»

3 май 2024 : 		 У гитариста VENOM сердечный приступ

8 апр 2024 : 		 VENOM INC. нашли барабанщика

11 ноя 2023 : 		 VENOM INC расстались с барабанщиком

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.
Показать далее
| - |

Когда ждать новое от VENOM INC.?



zoom
В рамках недавнего интервью с лидером VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan'ом у него спросили, какие планы у коллектива на ближайшее время:

«Что ж, я пытаюсь выпустить два концертных альбома. В данный момент мы сводим один [из них], который мы записывали в Южной Америке, во время тура, в котором мы участвовали с POSSESSED. И у меня есть записи всех концертов… Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что мы так замечательно провели время в этом турне. Поэтому мы сделали концертный альбом специально для них. Очевидно, мы хотим записать новую пластинку, но тем временем нам предложили записать сингл. Я подумал: "Что ж, давайте сделаем больше, чем сингл. Давайте сделаем это как мини-альбом или что-то в этом роде". Поэтому мы решили, что запишем четыре трека, может быть, пять, с бонус-треком, скрытым бонус-треком. И это будет что-то вроде мини-альбома. В него войдут две новые песни, две перезаписи и песня-сюрприз. А тем временем, когда мы были в Сан-Паулу [Бразилия], нас пригласили на [бразильскую радиостанцию] Kiss FM, где они проводят концертную сессию в студии. Итак, они делают интервью, ставят столько песен, сколько хотите, а потом они берут интервью и вставляют его в программу, далее оно попадает на YouTube и крутится на Kiss FM по всей Бразилии. Итак, мы записали пять песен для шоу. Мой голос был не a тонусе, действительно плох, потому что я был слишком взволнован и слишком много говорил.… Но, в любом случае, мы записали сессию, и я подумал: "О, да. А ведь все было в порядке. Давайте послушаем еще раз". Они выложили это, и я подумал: "Черт возьми. Так вот как мы звучим?" Это прозвучало потрясающе. В общем, я договорился о том, что запись будет выложена на YouTube, но мы пока выкладываем аудиозапись. И там пять песен. Мы собираемся выпустить это в качестве специального релиза. Итак, будет концертный альбом, затем мини-альбом, затем будет концертная сессия с Kiss FM, а уже потом и новый альбом».

Тони продолжил: "Так что, да, я просто пытаюсь сделать это настолько захватывающим, насколько это возможно, и выпустить музыку. Все дело в том, что я хочу, чтобы две живые вещи — сессия и концертный альбом — запечатлели то, что мы собой представляем, суть того, чем мы являемся на концертах. И, конечно, с двумя новыми песнями на мини-альбоме, а затем и на альбоме full у нас есть возможность побыть вместе, потому что мы вместе уже два года, отыграли миллион концертов и готовы записаться втроем как группа. Так что это очень волнующе. Это очень волнующе. Я имею в виду, что такой интерес к группе со стороны индустрии, а также изнутри, со стороны самих ребят - это замечательно. Это замечательно".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом