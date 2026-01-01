5 апр 2026



Когда ждать новое от VENOM INC.?



В рамках недавнего интервью с лидером VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan'ом у него спросили, какие планы у коллектива на ближайшее время:



«Что ж, я пытаюсь выпустить два концертных альбома. В данный момент мы сводим один [из них], который мы записывали в Южной Америке, во время тура, в котором мы участвовали с POSSESSED. И у меня есть записи всех концертов… Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что мы так замечательно провели время в этом турне. Поэтому мы сделали концертный альбом специально для них. Очевидно, мы хотим записать новую пластинку, но тем временем нам предложили записать сингл. Я подумал: "Что ж, давайте сделаем больше, чем сингл. Давайте сделаем это как мини-альбом или что-то в этом роде". Поэтому мы решили, что запишем четыре трека, может быть, пять, с бонус-треком, скрытым бонус-треком. И это будет что-то вроде мини-альбома. В него войдут две новые песни, две перезаписи и песня-сюрприз. А тем временем, когда мы были в Сан-Паулу [Бразилия], нас пригласили на [бразильскую радиостанцию] Kiss FM, где они проводят концертную сессию в студии. Итак, они делают интервью, ставят столько песен, сколько хотите, а потом они берут интервью и вставляют его в программу, далее оно попадает на YouTube и крутится на Kiss FM по всей Бразилии. Итак, мы записали пять песен для шоу. Мой голос был не a тонусе, действительно плох, потому что я был слишком взволнован и слишком много говорил.… Но, в любом случае, мы записали сессию, и я подумал: "О, да. А ведь все было в порядке. Давайте послушаем еще раз". Они выложили это, и я подумал: "Черт возьми. Так вот как мы звучим?" Это прозвучало потрясающе. В общем, я договорился о том, что запись будет выложена на YouTube, но мы пока выкладываем аудиозапись. И там пять песен. Мы собираемся выпустить это в качестве специального релиза. Итак, будет концертный альбом, затем мини-альбом, затем будет концертная сессия с Kiss FM, а уже потом и новый альбом».



Тони продолжил: "Так что, да, я просто пытаюсь сделать это настолько захватывающим, насколько это возможно, и выпустить музыку. Все дело в том, что я хочу, чтобы две живые вещи — сессия и концертный альбом — запечатлели то, что мы собой представляем, суть того, чем мы являемся на концертах. И, конечно, с двумя новыми песнями на мини-альбоме, а затем и на альбоме full у нас есть возможность побыть вместе, потому что мы вместе уже два года, отыграли миллион концертов и готовы записаться втроем как группа. Так что это очень волнующе. Это очень волнующе. Я имею в виду, что такой интерес к группе со стороны индустрии, а также изнутри, со стороны самих ребят - это замечательно. Это замечательно".







