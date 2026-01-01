LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 25
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 25
Crowbar

6 апр 2026 : 		 Вокалист CROWBAR: «Нам не терпится приступить к работе!»

28 ноя 2025 : 		 Вокалист CROWBAR о состоянии здоровья

19 авг 2025 : 		 Вокалист CROWBAR: «Посадите меня на стул, и мы будем зажигать!»

9 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN выступил сидя

7 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN будет выступать сидя на концертах CROWBAR

13 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

25 фев 2022 : 		 Новое видео CROWBAR

21 фев 2022 : 		 Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»

10 дек 2021 : 		 Новое видео CROWBAR

24 мар 2021 : 		 Альбом CROWBAR вышел на виниле

5 фев 2021 : 		 Новый стрим от CROWBAR

29 сен 2020 : 		 Новый стрим от CROWBAR

17 май 2020 : 		 Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом

13 фев 2020 : 		 Новый материал CROWBAR получается отличным

7 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

12 июл 2019 : 		 Видео с выступления CROWBAR

7 июл 2018 : 		 Из CROWBAR вновь ушел басист

28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?
Вокалист CROWBAR: «Нам не терпится приступить к работе!»



KIRK WINDSTEIN в недавнем интервью поговорил о возможном продолжении "Zero And Below":

«Нам не терпится заняться новой музыкой, но сейчас всё идёт настолько хорошо, что предложения по турам продолжают сыпаться, и мы такие: “Ну окей, давайте просто ехать дальше”. Всё по-прежнему только разгоняется. Смотришь на Spotify — у нас около 1,2 миллиона ежемесячных слушателей, Ин100грамм растёт, TikTok — особенно. Подписчики прибавляются почти по тысяче в день — где-то 700–1000 ежедневно. Это просто безумие.

В следующем году, возможно, возьмём небольшую паузу в гастролях, чтобы сосредоточиться на записи и написании материала — всё-таки прошло уже немало времени. Да и гастролировать с возрастом становится чуть тяжелее. Но в целом всё отлично. Я просто благодарен фанатам. Следите за соцсетями — скоро будут новости по концертам и турам. Думаю, довольно скоро объявим тур с DYING FETUS — мы его очень ждём, будет круто.

А этот весенний тур 2026 года с EYEHATEGOD мы стартовали 19 марта в Батон-Руже. И, насколько я знаю, билеты на 25 из 30 концертов уже распроданы. Так что почти всё либо солд-аут, либо близко к этому. Может, пара дат где-то в небольших городах ещё держится, но в остальном мы ожидаем полный солд-аут — и это просто невероятно. Огромное спасибо всем фанатам CROWBAR и EYEHATEGOD за поддержку и за то, что приходите на концерты».




