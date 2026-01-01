сегодня



Вокалист CROWBAR: «Нам не терпится приступить к работе!»



KIRK WINDSTEIN в недавнем интервью поговорил о возможном продолжении "Zero And Below":



«Нам не терпится заняться новой музыкой, но сейчас всё идёт настолько хорошо, что предложения по турам продолжают сыпаться, и мы такие: “Ну окей, давайте просто ехать дальше”. Всё по-прежнему только разгоняется. Смотришь на Spotify — у нас около 1,2 миллиона ежемесячных слушателей, Ин100грамм растёт, TikTok — особенно. Подписчики прибавляются почти по тысяче в день — где-то 700–1000 ежедневно. Это просто безумие.



В следующем году, возможно, возьмём небольшую паузу в гастролях, чтобы сосредоточиться на записи и написании материала — всё-таки прошло уже немало времени. Да и гастролировать с возрастом становится чуть тяжелее. Но в целом всё отлично. Я просто благодарен фанатам. Следите за соцсетями — скоро будут новости по концертам и турам. Думаю, довольно скоро объявим тур с DYING FETUS — мы его очень ждём, будет круто.



А этот весенний тур 2026 года с EYEHATEGOD мы стартовали 19 марта в Батон-Руже. И, насколько я знаю, билеты на 25 из 30 концертов уже распроданы. Так что почти всё либо солд-аут, либо близко к этому. Может, пара дат где-то в небольших городах ещё держится, но в остальном мы ожидаем полный солд-аут — и это просто невероятно. Огромное спасибо всем фанатам CROWBAR и EYEHATEGOD за поддержку и за то, что приходите на концерты».







+0 -0



просмотров: 33

