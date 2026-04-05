5 апр 2026



Почему молодых тянет на классику рока? Отвечает BILLY CORGAN



В рамках недавней беседы с BILLY CORGAN'ом у него спросили, почему так много молодых тянется к классическим темам коллектива:



«Есть две основные теории, о которых все спорят. Я не скажу, что они объясняют вообще всё, но многое — да. Первая — это стриминг. Он требует огромных усилий, особенно для музыкантов, которым платят не так, как должно бы. Но при этом молодые слушатели находят группы совсем иначе — не традиционными способами. Через рекомендации, алгоритмы — как угодно.



И второе — нынешнее поколение реально тянется к аутентичности. Это, конечно, очень широкое понятие. В 90-х всё было проще: ты либо “настоящий”, либо продался. Сейчас аутентичность — это просто делать своё. И именно поэтому, как мне кажется, у таких групп, как THE CURE, сейчас в каком-то смысле лучшие времена. Потому что есть только один THE CURE. Есть только один DEPECHE MODE. И люди такие: “Подождите… а как это вообще возможно?” Это не вписывается в ту картину поп-мира, которую им долго продавали как “реальность”.



Где-то лет 15 назад я это отчётливо заметил — и, честно, Pitchfork тогда были главными “нарушителями”. Они представляли альтернативную культуру начала нулевых: мол, “вот это крутая пластинка, а вот это — нет”. Я им не особо нравился, так что ладно, речь не об этом. Но потом внезапно они начали подавать поп-звёзд как альтернативных артистов.



В мире, в котором мы росли, BJÖRK была огромной альтернативной звездой — потому что есть только одна BJÖRK. А потом вдруг она оказывается в одной плоскости с BEYONCÉ, TAYLOR SWIFT и LADY GAGA. И ты такой: “Стоп. Эти люди играют по разным правилам и по разным причинам”.



У BJÖRK — максимально аутентичная аудитория. Она не будет заключать контракт с парфюмерным брендом или получать спонсорство от кредитной компании. Это другая философия, другой набор ценностей. И в итоге альтернативные артисты оказались в проигрышной позиции.



Потому что то, что мы представляем — это культура, комьюнити, образ жизни, мышление. Это личное отношение к искусству и к тому, как оно пересекается с коммерцией — включая радио. Не каждый альтернативный артист хочет продвигаться так же, как поп-звезда. Это просто математика.



И вдруг все оказались в ситуации: “Если ты не играешь по правилам нового кликбейт-мира — ты вылетаешь”. В итоге куча артистов просто оказалась на обочине интернета. Но за последние 15 лет молодые музыканты нашли новые способы коммуникации и донесли свою музыку до своей аудитории.



И в каком-то смысле это снова стало похоже на старые времена — фэнзины, сарафанное радио, тусовки в клубах. Такой подход: “Извините, но я не собираюсь делать это так, как делают люди на телевидении”».







