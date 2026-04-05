*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Billy Corgan

5 апр 2026 : 		 Почему молодых тянет на классику рока? Отвечает BILLY CORGAN

24 ноя 2025 : 		 BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera

12 авг 2025 : 		 BILLY CORGAN вспоминает Оззи: «Не было никаких знаков, что он скоро уйдет»

21 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN об оперной версии альбома

10 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN поедет сольно

14 мар 2025 : 		 BILLY CORGAN превратит альбом в оперу

16 дек 2024 : 		 BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

6 сен 2023 : 		 BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»

17 июл 2023 : 		 BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»

9 дек 2020 : 		 BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»

3 ноя 2019 : 		 Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью

9 дек 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустил фильм

4 ноя 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

18 окт 2017 : 		 BILLY CORGAN на радио

30 сен 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

21 сен 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому

3 май 2017 : 		 BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе

30 ноя 2016 : 		 BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling

15 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES

31 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус

12 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS

24 июл 2012 : 		 BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте

25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

14 июн 2012 : 		 Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
|||| 5 апр 2026

Почему молодых тянет на классику рока? Отвечает BILLY CORGAN



В рамках недавней беседы с BILLY CORGAN'ом у него спросили, почему так много молодых тянется к классическим темам коллектива:

«Есть две основные теории, о которых все спорят. Я не скажу, что они объясняют вообще всё, но многое — да. Первая — это стриминг. Он требует огромных усилий, особенно для музыкантов, которым платят не так, как должно бы. Но при этом молодые слушатели находят группы совсем иначе — не традиционными способами. Через рекомендации, алгоритмы — как угодно.

И второе — нынешнее поколение реально тянется к аутентичности. Это, конечно, очень широкое понятие. В 90-х всё было проще: ты либо “настоящий”, либо продался. Сейчас аутентичность — это просто делать своё. И именно поэтому, как мне кажется, у таких групп, как THE CURE, сейчас в каком-то смысле лучшие времена. Потому что есть только один THE CURE. Есть только один DEPECHE MODE. И люди такие: “Подождите… а как это вообще возможно?” Это не вписывается в ту картину поп-мира, которую им долго продавали как “реальность”.

Где-то лет 15 назад я это отчётливо заметил — и, честно, Pitchfork тогда были главными “нарушителями”. Они представляли альтернативную культуру начала нулевых: мол, “вот это крутая пластинка, а вот это — нет”. Я им не особо нравился, так что ладно, речь не об этом. Но потом внезапно они начали подавать поп-звёзд как альтернативных артистов.

В мире, в котором мы росли, BJÖRK была огромной альтернативной звездой — потому что есть только одна BJÖRK. А потом вдруг она оказывается в одной плоскости с BEYONCÉ, TAYLOR SWIFT и LADY GAGA. И ты такой: “Стоп. Эти люди играют по разным правилам и по разным причинам”.

У BJÖRK — максимально аутентичная аудитория. Она не будет заключать контракт с парфюмерным брендом или получать спонсорство от кредитной компании. Это другая философия, другой набор ценностей. И в итоге альтернативные артисты оказались в проигрышной позиции.

Потому что то, что мы представляем — это культура, комьюнити, образ жизни, мышление. Это личное отношение к искусству и к тому, как оно пересекается с коммерцией — включая радио. Не каждый альтернативный артист хочет продвигаться так же, как поп-звезда. Это просто математика.

И вдруг все оказались в ситуации: “Если ты не играешь по правилам нового кликбейт-мира — ты вылетаешь”. В итоге куча артистов просто оказалась на обочине интернета. Но за последние 15 лет молодые музыканты нашли новые способы коммуникации и донесли свою музыку до своей аудитории.

И в каком-то смысле это снова стало похоже на старые времена — фэнзины, сарафанное радио, тусовки в клубах. Такой подход: “Извините, но я не собираюсь делать это так, как делают люди на телевидении”».




Комментарии ( 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 апр 2026
Altair21
В общем хорошо сказал, вот только как бы в будущем нормальная музыка не сменилась ИИ высерами
5 апр 2026
Dem0niac
Altair21, ну стопроцентно будет появляться все большее количество ИИ высеров.
Точно так, как сейчас существует хуева гора однотипных безликих говнокоманд с одинаковым звуком и одинаковой музыкой.
Жемчужины все равно будут пробиваться, а остальная масса так и останется на 99% графоманский говном, просто условия и среда меняются.
