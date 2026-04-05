*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
|||| 5 апр 2026

METALLICA пожертвовала $125,000 в помощь Гавайям



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«Гавайи столкнулись с сильнейшим наводнением, которое они видели более чем за два десятилетия, в результате чего ущерб островам по всему штату оценивается в 1 миллиард долларов США. Субтропические погодные условия, называемые низинами Кона близ Гавайев, перекачивали влагу из тропиков, вызывая затяжные грозы с проливными, разрушительными дождями. Почва стала влажной, а уровень воды в реках достиг рекордного уровня, поскольку дожди продолжались. К настоящему времени ущерб нанесен сотням домов на острове Оаху, а фермам по всему острову нанесен ущерб на миллионы долларов. Около 115 000 жителей Оаху столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии из-за последствий шторма. Несмотря на то, что самые сильные дожди прошли, в ближайшие дни по-прежнему возможны внезапные наводнения.

Имея прочные связи с Гавайями, члены правления AWMH обратились к нам, чтобы определить способы поддержки сообщества, и мы узнали, что друг Фонда, Джейсон Момоа, уже работает там с местными организациями. AWMH гордится тем, что присоединяется к Джейсону и многим организациям и частным лицам, работающим над оказанием чрезвычайной помощи и восстановлением островов.

AWMH выделяет 50 тысяч долларов Гавайскому совету (бывшему Совету по развитию коренных народов Гавайев), 50 тысяч долларов Фонду Лахуи и 25 тысяч долларов Хуэй О Хе'э Налу.

Если вы хотите внести свой вклад, кнопки [здесь] направят вас в фонды помощи пострадавшим от наводнения, принимающие пожертвования».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

5 апр 2026
kircore
125 000 $ на восстановление особняка Кёрка. Благотворительность как есть.
