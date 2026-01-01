5 апр 2026 : 		 Когда LAMB OF GOD уйдут на пенсию?

3 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Первый раз трезвым записал пластинку!»

26 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не использую Spotify»

22 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»

20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"
|||| 5 апр 2026

Когда LAMB OF GOD уйдут на пенсию?



Участники LAMB OF GOD Randy Blythe и Mark Morton побывали в гостях у Revolver и ответил на вопросы поклонников. В частности им был задан вопрос о том, думают ли они уйти в ближайшие пять, десять или двадцать лет:

Randy: «Я никогда не уйду на пенсию. Лично я — точно нет. Я буду писать. Надеюсь, буду сочинять музыку и снимать фотографии до тех пор, пока меня не унесут в могилу. LAMB OF GOD — это моя работа. Это огромная часть моей жизни, но это не вся моя идентичность. Совсем нет. Куда более широкая часть меня — это быть художником. Так я взаимодействую с миром. Так я пытаюсь придать смысл своей жизни. И я буду заниматься искусством до самой смерти, потому что иначе я просто не функционирую как человек.

Мы ещё лет пять точно будем выступать. А через 10 лет мне будет 65 — интересная перспектива. Мы с Mark'ом как раз недавно это обсуждали. Я не думаю, что мы когда-нибудь распадёмся. Серьёзно. Я не против умереть участником группы — не то чтобы я тороплюсь, — но, знаешь, нам может быть и по 95, а мы всё ещё будем в LAMB OF GOD. Потому что для нас это не просто музыка. Мы вместе уже 30 лет. Это нечто большее. Это отношения. И я надеюсь, что они продлятся до тех пор, пока мы либо не начнём бродить по земле бородатыми, безумными стариками с деменцией, либо мирно не уйдём во сне».

Mark Morton добавил: «Были моменты, когда я думал: “Ну, наверное, я бы хотел закончить всё это лет в 50–55”. Сейчас мне 53 — и я всё ещё здесь. Честно говоря, мне нравится идея немного сбавить темп гастролей. Мы уже давно в дороге, а у меня есть дети — маленькие дети — и с возрастом всё тяжелее уезжать надолго. Когда ты пропадаешь на два месяца, это даёт о себе знать. Но с учётом того, как устроена индустрия, приходится гастролировать подолгу — всё стоит дорого.

Но вот что я скажу: с возрастом я хочу ездить в более короткие туры. И я уже начал это делать. Сейчас, в среднем возрасте, я могу себе это позволить — как своего рода награду. Но у меня нет какого-то дедлайна вроде: “Я уйду в 60”.

Мы с Randy часто говорим о том, что нам вообще не обязательно когда-либо заканчивать. Эта группа не обязана распадаться. Мы можем сами решать, что и как часто делать — потому что нам по-настоящему нравится быть вместе. Мы реально нравимся друг другу. И сейчас мы смеёмся больше, чем когда-либо. Раньше были времена, когда мы были довольно воинственными — фанаты это знают. Это было частью истории: мы пили, дрались, орали — и это было весело. Но, как взрослые мужики, я рад, что мы больше так не живём. Сейчас всё иначе — мы просто кайфуем от компании друг друга. И мне по-прежнему нравится делать музыку, и я всё ещё считаю, что мы пишем отличные песни. Так что я не вижу причин останавливаться. Мы просто можем делать паузы подольше».




