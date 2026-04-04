4 апр 2026



MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла»



MICHALE GRAVES в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли он перенести свои концерты в Великобритании, которые были недавно отменены из-за его предполагаемых связей с ультраправыми:



«Нет, у нас нет никаких планов этого делать. Это слишком враждебное окружение, и это одна из причин, по которой я стал таким, какой я есть. Я подписал контракт с этим лейблом и занимаюсь тем, чем занимаюсь, — не потому, что я не люблю этот мир, просто я больше не существую в мире панка, в мире рока, в этом тяжелом мире. Меня ненавидят. Я не могу там существовать.



Я кое-что планирую. Я вернусь в Европу. Я не говорю, что не собираюсь возвращаться туда и играть, но я собираюсь сделать это по-другому. Я не могу допустить, чтобы моя физическая — да и чья бы то ни было — физическая безопасность оказалась под угрозой. Я не могу допустить, чтобы площадки и люди, которые там работают и управляют ими, подвергались тому, чему подвергались люди, работающие на этих площадках. Это просто ужасно. И я не хочу в этом участвовать. Я пытаюсь что-то строить и объединять людей, но вокруг нет ничего, кроме разрушения, хаоса, насилия и ужасных, отвратительных вещей, частью которых я не стану.



Я люблю людей. И я посвятил свою жизнь, свой талант и свою энергию служению другим людям, распространяя Царство Божье и, конечно же, помогая принести Царство Божье в этот мир. А как вы это делаете? Я делаю именно то, что нужно. Поговорите со всеми, кто пришел на встречу или на шоу Michale Graves. Я люблю общаться с людьми. Мне нравится служить им, будь то просто послушать песню или поговорить с ними. Кто-то хочет помолиться, кто-то просто хочет задать мне вопросы. Но иногда за те три минуты, что я провожу с людьми, их жизнь меняется, и они запоминают такие моменты навсегда».



После того, как интервьюер отметил, что Michale Graves подвергается большой критике в Интернете со стороны поклонников металла и панк-рока за то, что он якобы связан с правой группой Proud Boys и публично заявляет, что он христианин, тот сказал:



«Мой ответ им заключается в том, как я живу своей жизнью и своими делами, этим я и занимаюсь в реальном мире. Большинство из этих людей просто живут в Сети, в этой матрице. Но я выхожу в реальный мир. И когда я выхожу в реальный мир, я совершаю реальные поступки, я нахожу общий язык с людьми и прикасаюсь к ним.



Моя честность была поставлена под сомнение, но я живу своей жизнью честно. Причина, по которой я так уверен в себе, заключается в том, что я неприступен, а это значит, что я не сделал ничего такого, что мне нужно было бы скрывать. И поэтому я очень открыт, я очень честен. И то, что происходит, — улики, которые они собрали против меня, они носят интерпретационный характер. Там нет никаких фактов. У них нет никаких оснований. Никакой правды в основании. Так что во многом не имеет значения, что я скажу, потому что это никогда не изменит мнения подобных людей, потому что они уже приняли решение, они уже привлекли меня к ответственности. Они уже осудили меня, когда услышали Michale Graves. Это не Michale Graves, а человек, которым я являюсь. Они не понимают. Они не знают, как я жил. Они знают, что показывают в новостях. Они знают, что они слышали. Они знают, что им говорят разные организации. Они знают, что, возможно, говорили другие артисты, или просто привыкли реагировать определенным образом. И вот, опять же, все становится ненавистным и разрушительным, так что все это сильно повлияло на мою жизнь. И в этом суть. Эти люди, это наказание. Поэтому они считают, что я совершил нечто настолько ужасное, что я вхожу в экосистему мятежников — Proud Boys, 6 января, Алекс Джонс, христиане, Infowars, Трамп и все такое прочее. И когда они слышат, они просто сходят с ума. "Ах, ты нацист. Ты расист." И все просто замыкаются в себе. И никакие слова, никакие заявления, ничто не изменит мнение этих людей. Я не хочу с ними спорить и не хочу с ними ссориться. Я бы предпочел, чтобы они просто пришли послушать музыку и оторваться».



Когда Graves давал показания от имени пяти участников Proud Boys в марте 2023 года о том, что его попросили выступить перед ними во второй половине дня 6 января 2021 года, он признал, что члены Proud Boys, возможно, были виновны в незаконном проникновении на территорию Капитолия в тот день, но он сказал, что не верит, что у них были какие-либо намерения. намерение нацелиться на Конгресс.



Певец, получивший известность своими консервативными взглядами, заявил, что из-за своей "откровенности" он был "отменен", в результате чего лишился аккаунтов в Twitter, Face-book, Ин100Грамм и ЮTube.



Он отрицает, что пропагандировал "расизм, насилие или изоляцию кого-либо по признаку расы, религии, пола или идентичности". Позднее он возобновил свое шоу под названием "Radio Deadly With Michale Graves", которое он перенес на платформу Censored.TV.







+0 -0



( 28 ) просмотров: 1757

