Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
[= ||| все новости группы



*

Michale Graves

*
| - |

4 апр 2026

MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла»



zoom
MICHALE GRAVES в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли он перенести свои концерты в Великобритании, которые были недавно отменены из-за его предполагаемых связей с ультраправыми:

«Нет, у нас нет никаких планов этого делать. Это слишком враждебное окружение, и это одна из причин, по которой я стал таким, какой я есть. Я подписал контракт с этим лейблом и занимаюсь тем, чем занимаюсь, — не потому, что я не люблю этот мир, просто я больше не существую в мире панка, в мире рока, в этом тяжелом мире. Меня ненавидят. Я не могу там существовать.

Я кое-что планирую. Я вернусь в Европу. Я не говорю, что не собираюсь возвращаться туда и играть, но я собираюсь сделать это по-другому. Я не могу допустить, чтобы моя физическая — да и чья бы то ни было — физическая безопасность оказалась под угрозой. Я не могу допустить, чтобы площадки и люди, которые там работают и управляют ими, подвергались тому, чему подвергались люди, работающие на этих площадках. Это просто ужасно. И я не хочу в этом участвовать. Я пытаюсь что-то строить и объединять людей, но вокруг нет ничего, кроме разрушения, хаоса, насилия и ужасных, отвратительных вещей, частью которых я не стану.

Я люблю людей. И я посвятил свою жизнь, свой талант и свою энергию служению другим людям, распространяя Царство Божье и, конечно же, помогая принести Царство Божье в этот мир. А как вы это делаете? Я делаю именно то, что нужно. Поговорите со всеми, кто пришел на встречу или на шоу Michale Graves. Я люблю общаться с людьми. Мне нравится служить им, будь то просто послушать песню или поговорить с ними. Кто-то хочет помолиться, кто-то просто хочет задать мне вопросы. Но иногда за те три минуты, что я провожу с людьми, их жизнь меняется, и они запоминают такие моменты навсегда».

После того, как интервьюер отметил, что Michale Graves подвергается большой критике в Интернете со стороны поклонников металла и панк-рока за то, что он якобы связан с правой группой Proud Boys и публично заявляет, что он христианин, тот сказал:

«Мой ответ им заключается в том, как я живу своей жизнью и своими делами, этим я и занимаюсь в реальном мире. Большинство из этих людей просто живут в Сети, в этой матрице. Но я выхожу в реальный мир. И когда я выхожу в реальный мир, я совершаю реальные поступки, я нахожу общий язык с людьми и прикасаюсь к ним.

Моя честность была поставлена под сомнение, но я живу своей жизнью честно. Причина, по которой я так уверен в себе, заключается в том, что я неприступен, а это значит, что я не сделал ничего такого, что мне нужно было бы скрывать. И поэтому я очень открыт, я очень честен. И то, что происходит, — улики, которые они собрали против меня, они носят интерпретационный характер. Там нет никаких фактов. У них нет никаких оснований. Никакой правды в основании. Так что во многом не имеет значения, что я скажу, потому что это никогда не изменит мнения подобных людей, потому что они уже приняли решение, они уже привлекли меня к ответственности. Они уже осудили меня, когда услышали Michale Graves. Это не Michale Graves, а человек, которым я являюсь. Они не понимают. Они не знают, как я жил. Они знают, что показывают в новостях. Они знают, что они слышали. Они знают, что им говорят разные организации. Они знают, что, возможно, говорили другие артисты, или просто привыкли реагировать определенным образом. И вот, опять же, все становится ненавистным и разрушительным, так что все это сильно повлияло на мою жизнь. И в этом суть. Эти люди, это наказание. Поэтому они считают, что я совершил нечто настолько ужасное, что я вхожу в экосистему мятежников — Proud Boys, 6 января, Алекс Джонс, христиане, Infowars, Трамп и все такое прочее. И когда они слышат, они просто сходят с ума. "Ах, ты нацист. Ты расист." И все просто замыкаются в себе. И никакие слова, никакие заявления, ничто не изменит мнение этих людей. Я не хочу с ними спорить и не хочу с ними ссориться. Я бы предпочел, чтобы они просто пришли послушать музыку и оторваться».

Когда Graves давал показания от имени пяти участников Proud Boys в марте 2023 года о том, что его попросили выступить перед ними во второй половине дня 6 января 2021 года, он признал, что члены Proud Boys, возможно, были виновны в незаконном проникновении на территорию Капитолия в тот день, но он сказал, что не верит, что у них были какие-либо намерения. намерение нацелиться на Конгресс.

Певец, получивший известность своими консервативными взглядами, заявил, что из-за своей "откровенности" он был "отменен", в результате чего лишился аккаунтов в Twitter, Face-book, Ин100Грамм и ЮTube.

Он отрицает, что пропагандировал "расизм, насилие или изоляцию кого-либо по признаку расы, религии, пола или идентичности". Позднее он возобновил свое шоу под названием "Radio Deadly With Michale Graves", которое он перенес на платформу Censored.TV.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 28 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 апр 2026
WahrandPhain
Как забавно у миталистов - когда надо, личность отделяется от творца и пидорство Роба Булкина оказывается, никак не влияет на творчество. А если нужно - мы повернем стрелочку, и взгляды музыканта напрямую перенесем на творчество и отменим! Я блядь всегда подозревал, что все эти митализмо панки как субкультура - ебаная обоссанная помойка, которая управляема, без критического мышления. И потом эти же кончи визжат, что им в новом гарри поттере заменили Северуса Снейпа на черного, и у них даже ебать не тикает, что они проявляют здесь, в своих суждениях уже самый настоящий расизм)
4 апр 2026
WahrandPhain
>Он отрицает, что пропагандировал "расизм, насилие или изоляцию кого-либо по признаку расы, религии, пола или идентичности". Позднее он возобновил свое шоу под названием "Radio Deadly With Michale Graves", которое он перенес на платформу Censored.TV.

человек отрицает по фактам - похуй, всё равно отменим. Булкохелфорд прямо говорит, что он пидор, что принес БДСМ приблуды в митал, в виде кожаных нарядов, цепей и шипов - ДА НЕЕ, НУ МЫ ТА НИПИДАРЫ)!11 ору с этого лицемерия.
4 апр 2026
M
Mike Barlow
Вот, вижу чёткий немитоллизд в комментах выше.
4 апр 2026
WahrandPhain
Mike Barlow, миталистом был ограниченное время своей жизни, давно уже переболел этой хуитой. Сознательно слушать музыку я вообще начал в 13 лет с др. Албан, Мальчишник и МС Хаммер, Эйс оф Бейс, помню когда одноклассница старшей сестры пыталась мне всучить кассету миталики энд джастис, я покрутил пальцем у виска и сказал, что не слушаю такую залупу. Потом в 14-15 было ГО, Красная Плесень, Нирвана и уже где-то ближе к 16 пошел митал, причем я сразу "прыгнул в универ", слушая Каркасс, НД и Бурзум с Дарктронм, миновав всю скучную унылую залупу в виде хардроков, хеви металов. Сейчас у меня в плейлисте Сайпресс Хилл 2004, потом Фейт но мо 1987, Tyrant Trooper и Флиппер. Как видишь, миталистом тут и не пахнет, так что подъёбка не удалась, пробуй еще.
4 апр 2026
M
Mike Barlow
WahrandPhain, да помилуй бог, подьебывать, я верю что ты не миталлизд.
Наверное, ты четко троллишь, сутками зависая в комментах на полудохлом миталлиздском сайте.
4 апр 2026
G
GreitWhiteHunter
Mike Barlow, , хорош! Finish him!
5 апр 2026
WahrandPhain
Mike Barlow, а все кто заходит на митолистский сайт - тут же становятся миталистами?
5 апр 2026
С
Санчез
Mike Barlow, это не "немитоллизд", это припиздолизд какой то, или хуесосалист
4 апр 2026
gravitgroove
Миша Круг и Шифутинский - позёры, не сидели, то ли дело - Танич и его Лесоповал и Новиков - настоящие честные творцы, а значит, строго обязательны к прослушиванию!
4 апр 2026
WahrandPhain
gravitgroove, все верно. Коленька Расторгуев например, не служил, только ебалом торговал и притворялся поцреотом, а теперь свинтил нахуй в Германию, бросив жену и дочь) А Сергей Зверев например, служил, никуда не съебался, у него погибли 2 племянника на СВО. И вот теперь вопрос от Жака Фреско - кто из них мужик, а кто пидор тухлодырый? На размышление 30 секунд.
4 апр 2026
gravitgroove
WahrandPhain, ну ты и француз - в такой говнокал полез!
По мне они оба ущебищных (лично для меня) персонажа в плане творчества, а их личная жизнь - это их дело... но ради тебя, уебка, специально полез посмотреть и увидел, что Зверев вообще 4 раза имел брак, так что иди на хуй с этими аргументоми, пиздюк. Мне достаточно того, что Падди выпилила себя бухлом и снотворным на фоне стресса от развода с Дикинсоном и когда он разменял ее на какую-то французскую эскортницу с внешностью итальянской порнозвезды.
4 апр 2026
Corpsegrinder04
Как не прискорбно, но вынужден согласиться с вышеотписавшимся маргиналом. Серёга Зверев простой русский мужик. Хоть и стрижёт светские лобки.
И очки как у Фендера Тремоло из "Киборга"(1989)
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/images/2023/08/17/zverev_nevar_142.jpg
4 апр 2026
WahrandPhain
Corpsegrinder04, мужчину определяют поступки, а не внешность. Ничего, сепарируешься от мамы, бросишь бухать и может быть, дойдешь.
5 апр 2026
С
Санчез
WahrandPhain, а у тебя какие поступки то? Мужские? Сомневаюсь очень сильно
5 апр 2026
WahrandPhain
Санчез, сомневайся, но по факту ты же ничего про меня не знаешь, можешь только кудахтать.
4 апр 2026
Darkside.ru MemberArseniy
Но кто это?
4 апр 2026
rassol
Arseniy, тот же вопрос возник.
5 апр 2026
С
Санчез
Arseniy, хейден Кристенсен, но если бы был музыкантом в панк рок среде (Ну а вообще - ахуенная замена Данцигу)
4 апр 2026
resurgamresponses
панк рокер распространяет царство божие.
4 апр 2026
resurgamresponses
мы его не знаем он слишком редко появляется на дс, да и вообще не знаем )))))))))
5 апр 2026
С
Санчез
resurgamresponses, в этом и есть самый глобальный минус подобных специализированных сайтов - они слишком узко специализированные под одну тематику и так далее, тот же метал трекер. Лично для меня, это минус
5 апр 2026
resurgamresponses
Санчез, сильно широко тоже нельзя раскидываться, тут бы такой бардак был...
а так все чинно благородно
5 апр 2026
ElectricRetard
Ну вот, он уже готовил комменты как у всех рвет пукан, потому что он правду в очередной раз затирает, а вы взяли и шизу проигнорили (молодцы, продолжайте в том же духе).
5 апр 2026
С
Санчез
Эх, Грейвс... Очень жалко, что твои дороги с Мисфитс и ебучими Джерри Онли и Франкенштейном разошлись... Такой бы альбом аухенный в 2000х записали! Чего только стоят песни No More Moments, Fiend Without a Face и Bruiser!
5 апр 2026
m
mohnatiy
Ахаха, потешный демьянозаменитель явил себя во всей красе! Такой же бухой, такой же никчемный
5 апр 2026
Rocky Wolfsson
mohnatiy, да не... Он просто вместо снотворного выпил слабительных. Ну и понесло бедолагу...
5 апр 2026
faza
А кто это?
5 апр 2026
M
Mike Barlow
faza, экс-вокалист Misfits , пел на American Psycho.
просмотров: 1757

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом