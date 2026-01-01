Лидер W.A.S.P. о своей книге: «Это оказалось гораздо труднее, чем я думал»



BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью рассказал о ходе работы над своей автобиографией, над которой он трудится уже давно и которая имеет рабочее название «Tales From The Square Mile»:



«Я полностью погрузился в книгу, над которой работаю. И работа над ней занимает большую часть моего времени. Это оказалось гораздо труднее, чем я думал. Это не менее сложно, чем запись альбома, но, вероятно, даже более сложно, потому что я работаю над книгой уже пять лет.



С тех пор как мы вернулись домой из тура в ноябре прошлого года, я очень усердно взялся за дело и начал работать. Сейчас я, наверное, проделал половину работы, но объём исследований, необходимых для того, чтобы правильно изложить многие из этих историй, отнимает много времени. Я обнаружил, что иногда мне требуется шесть-семь часов, чтобы написать два абзаца из-за объёма проводимых исследований. Когда я только начинал, как, наверное, и все остальные, я думал, что это будет исключительно моя история. И в то время это казалось разумным. Но чем больше я вникал в этот процесс, тем больше понимал, что это не только моя история».



Что касается того, почему он решил назвать книгу «Tales From The Square Mile», Blackie сказал:



«Речь идёт о той квадратной миле, в которой я жил в Голливуде в то время, и о влиянии, которое этот город оказывал не только на меня, но и на музыкальную индустрию в целом, и мы все связаны с этим, осознаём мы это или нет. Потому что устройство системы киностудий в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах оказало прямое влияние на то, какими позже стали звукозаписывающие компании. Так что все эти исследования, как я уже сказал, привели к пониманию многого из того, чем я занимался, и это заняло огромное количество времени. Но те маленькие находки, которые я обнаружил и которые, как мне кажется, будут интересны людям, были для меня увлекательными, когда я их обнаруживал. И в этом процессе произошло много забавных совпадений, я многое понял. Так что, как я уже сказал, я думаю, что это будет интересное чтиво, когда люди начнут читать книгу. Она ни в коем случае не будет типичной книгой о рок-н-ролле».



На вопрос о том, что было для него самым поучительным, когда он подводил итоги всего, что происходило в его ранние годы, Blackie ответил:



«Когда пишешь книгу, особенно такую, как эта, ты понимаешь, что сэкономил себе лет 40 на диване у психиатра, потому что те кроличьи норы, в которые тебе приходится спускаться… Это действительно откровение, потому что у нас есть поверхностные воспоминания о событиях, которые произошли в нашей жизни, но только когда мы начинаем действительно копать глубже в каком-то конкретном событии, которое могло произойти в твоей жизни, мы начинаем что-то осознавать. Ты думаешь, что помнишь это, и на поверхности это так, но только когда ты начинаешь действительно возвращаться туда, в это событие в своей голове, ты начинаешь видеть и визуализировать всё, что происходило в тот момент. И ты находишь много подводных камней, и некоторые из них хорошие, а некоторые — не очень. Но я пришёл к пониманию, что я не мог бы написать подобную книгу 20 лет назад, потому что у меня не было нужного настроя для этого. Так что, как поётся в старой песне GRATEFUL DEAD: "Какое длинное, странное путешествие это было". Именно так и было».



Что касается того, какая тема, затронутая в книге, была для него особенно «сложной», Lawless сказал:



«Детство. Потому что именно тогда ты начинаешь спускаться в эти кроличьи норы и вспоминаешь разные вещи… Это напоминает мне старую песню Peter Gabriel: "Копаться в грязи, чтобы найти места, где нам причинили боль". Мой отец работал в строительном бизнесе, и мы много путешествовали, когда я был ребёнком. К моменту окончания школы я сменил 13 разных учебных заведений. Так что я постоянно был новеньким. Мне было трудно заводить друзей. А тех друзей, которых появлялись, я терял, потому что мы уезжали. И это оказало на меня гораздо большее влияние в процессе взросления, чем я сам предполагал. Как мужчин или как мальчиков нас постоянно подвергали испытаниям старшие ребята. Так что было много жестокости. Но я бы сказал одним словом: "детство"».







