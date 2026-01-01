Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Ace Frehley

4 апр 2026 : 		 Барабанщик группы ACE FREHLEY: «Слишком рано играть музыку Эйса»

5 мар 2026 : 		 Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру

26 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»

21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли
|||| 4 апр 2026

Барабанщик группы ACE FREHLEY: «Слишком рано играть музыку Эйса»



Давний барабанщик группы ACE FREHLEY, Scot Coogan, опубликовал следующее сообщение:

«Я намеренно хранил молчание — чтобы дать моей команде, менеджменту и, самое главное, семье Эйса время и уважение, которых они заслуживают, чтобы скорбеть без шума, спекуляций или оппортунизма.

Лично я считаю, что еще слишком рано исполнять музыку Эйса, и я абсолютно не заинтересован в том, чтобы извлекать выгоду из его имени, сходства с ним или наследия.

Работать с Эйсом с 2006 года было одной из величайших наград в моей жизни. Мы выступали на одной сцене во время бесчисленных турне и сотрудничали во многих записях, но наша связь была гораздо глубже, чем просто музыка. Эйс повел мою жену к алтарю и стоял рядом со мной в качестве моего шафера. Он был не просто человеком, с которым я работал — он был членом семьи. И поскольку он был членом семьи, я всегда буду защищать и чтить его наследие. Любые деньги, которые поступят ко мне в связи с именем, музыкой или образом Эйса, будут переданы благотворительному фонду защиты животных в его честь.

Тем временем я продолжал работать — записывался в Лос-Анджелесе, выступал со своим трибьют-проектом LED ZEPPELIN и сосредоточился на создании своей собственной музыки и идентичности.

Когда придет время почтить вклад Эйса в рок-н-ролл, мы не будем торопиться и не будем этим злоупотреблять. Это будет сделано единственно правильным способом — с достоинством, уважением и настоящей любовью».




