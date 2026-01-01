4 апр 2026



Барабанщик группы ACE FREHLEY: «Слишком рано играть музыку Эйса»



Давний барабанщик группы ACE FREHLEY, Scot Coogan, опубликовал следующее сообщение:



«Я намеренно хранил молчание — чтобы дать моей команде, менеджменту и, самое главное, семье Эйса время и уважение, которых они заслуживают, чтобы скорбеть без шума, спекуляций или оппортунизма.



Лично я считаю, что еще слишком рано исполнять музыку Эйса, и я абсолютно не заинтересован в том, чтобы извлекать выгоду из его имени, сходства с ним или наследия.



Работать с Эйсом с 2006 года было одной из величайших наград в моей жизни. Мы выступали на одной сцене во время бесчисленных турне и сотрудничали во многих записях, но наша связь была гораздо глубже, чем просто музыка. Эйс повел мою жену к алтарю и стоял рядом со мной в качестве моего шафера. Он был не просто человеком, с которым я работал — он был членом семьи. И поскольку он был членом семьи, я всегда буду защищать и чтить его наследие. Любые деньги, которые поступят ко мне в связи с именем, музыкой или образом Эйса, будут переданы благотворительному фонду защиты животных в его честь.



Тем временем я продолжал работать — записывался в Лос-Анджелесе, выступал со своим трибьют-проектом LED ZEPPELIN и сосредоточился на создании своей собственной музыки и идентичности.



Когда придет время почтить вклад Эйса в рок-н-ролл, мы не будем торопиться и не будем этим злоупотреблять. Это будет сделано единственно правильным способом — с достоинством, уважением и настоящей любовью».







