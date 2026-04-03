3 апр 2026



ERIK GRÖNWALL представил новое видео



Born to Break, новое видео ERIK GRöNWALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bad Bones", выходящего 22 мая:



01. Born To Break

02. Bad Bones

03. Praying For A Miracle

04. Who's The Winner

05. Lost For Life

06. Twisted Lullaby

07. Save Me

08. Hell & Back

09. How High

10. Written In The Scars







+1 -0



( 3 ) просмотров: 803

