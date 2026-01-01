LAST IN LINE расстались с вокалистом Andrew Freeman'ом. Об этом сообщил Vinny Appice в недавнем интервью:



«Мы заняты поиском вокалиста. Так что теперь я, Phil и Vivian будем активно просматривать и прослушивать кандидатов».



На вопрос о том, есть ли какие-то планы по записи нового материала, он сказал:



«Да, у нас на мази контракт с earMUSIC, но произошли такие перемены. Поэтому нужно подождать, пока мы найдем подходящего вокалиста, напишем кое-что новое и запишем этот материал. И уже после будем думать о концертах».







