сегодня



Лидер METAL CHURCH отрицает, что бывшие члены ничего не знали



KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью подверг сомнению недавние слова бывших участником METAL CHURCH Mark'a Lopes'a и Stet'a Howland'a о том, что они были ошеломлены известием о распаде METAL CHURCH после австралийского тура и возможной реформацией:



«Это их дело. Я уверен, они думают, что я мог бы сделать это по-другому. У нас была большая дискуссия по этому поводу, но в ней не было смысла. Было сказано достаточно. Я, типа, "Окей". Я ясно выразился. Лейбл потерял к нам интерес. Они больше не были заинтересованы в сотрудничестве с нами. Так что это было что-то вроде: "Что ж, продолжать нет смысла. С меня хватит. Я закрываю проект. Желаю вам удачи. Вот и все"».







+0 -0



просмотров: 25

