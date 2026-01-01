Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»



zoom
GEDDY LEE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он и Alex Lifeson решили использовать имя RUSH в будущем туре несмотря на то, что Нила Пирта больше нет:

«Как еще, черт возьми, все это можно еще назвать? Когда группа распалась, мы сказали, что есть только RUSH с Нилом. Что, конечно, правда. RUSH, каким его знает большинство людей. Но, знаешь, на пяти концертах мы сыграем сорок песен RUSH. Так как же, черт возьми, нам это все назвать, IRON MAIDEN?»

Получив благословение семьи Пирта на то, чтобы Lee и Lifeson снова отправились в турне под именем RUSH, Geddy сказал, что для них было естественно использовать имя, которое они носят уже более пяти десятилетий.

«Мы изо всех сил старались не использовать название, которое было у нас на протяжении пятидесяти лет. Просто кажется глупым продолжать в том же духе, и играть как "Lee And Lifeson Present The Music Of…". Давайте сразу перейдем к делу, хорошо? Давайте просто будем теми, кто мы есть и кем были на протяжении более пятидесяти лет».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 156

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом