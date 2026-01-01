GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»



GEDDY LEE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он и Alex Lifeson решили использовать имя RUSH в будущем туре несмотря на то, что Нила Пирта больше нет:



«Как еще, черт возьми, все это можно еще назвать? Когда группа распалась, мы сказали, что есть только RUSH с Нилом. Что, конечно, правда. RUSH, каким его знает большинство людей. Но, знаешь, на пяти концертах мы сыграем сорок песен RUSH. Так как же, черт возьми, нам это все назвать, IRON MAIDEN?»



Получив благословение семьи Пирта на то, чтобы Lee и Lifeson снова отправились в турне под именем RUSH, Geddy сказал, что для них было естественно использовать имя, которое они носят уже более пяти десятилетий.



«Мы изо всех сил старались не использовать название, которое было у нас на протяжении пятидесяти лет. Просто кажется глупым продолжать в том же духе, и играть как "Lee And Lifeson Present The Music Of…". Давайте сразу перейдем к делу, хорошо? Давайте просто будем теми, кто мы есть и кем были на протяжении более пятидесяти лет».







