сегодня
Барабанщик FOO FIGHTERS: «Поменяться с NINE INCH NAILS было логично»
ILAN RUBIN в недавнем интервью поговорил о том, как оказался в составе FOO FIGHTERS:
«В какой-то момент мне позвонил Dave [Dave Grohl]. Мы немного поговорили. Он знал, что мои гастрольные обязательства с NINE INCH NAILS подходят к концу, и после этого я свободен. Понимаю, звучит немного расплывчато, но тут есть определенная деликатность. Всё-таки я уходил из группы, с которой играл почти 17 лет. Это был конец очень длинной, важной эпохи для меня.
А эта новая глава — она невероятная. Всё ещё очень свежо, конечно. Я даже не знаю, сколько прошло — может, шесть-семь месяцев, плюс-минус. Понятия не имею. Но это было потрясающе — максимально открытые, отзывчивые люди и команда. Такое ощущение, что всё идеально встало на свои места — это круто, особенно после стольких лет с разными группами. Не то чтобы те не были классными — были, конечно. Но я вообще человек привычки. Мне нравится оставаться там, где я нахожусь .Хотя моя карьера как-то неожиданно превратилась в историю с разными группами — это вообще никогда не было моей целью. Никогда. Я обычно стараюсь остаться там, куда пришел.
А тут — новый мир, и это может пугать. Но всё оказалось настолько дружелюбным, что я просто не могу быть счастливее. Всё офигенно. Очень весело. Вообще всё — это чистый фан. Улыбки настоящие, и я этим не могу насытиться. Не знаю, сколько концертов мы уже сыграли, но всё ещё ощущается как что-то суперновое. Очень захватывающе. Отличное место, отличные люди».
На вопрос, знал ли он Dave'a до этого звонка, Ilan ответил:
«Мы пересекались пару раз за годы, но не так, чтобы мы постоянно переписывались. Он, кажется, видел, как я играю с NINE INCH NAILS, пару раз — наверное, начиная где-то с 2017-го, если прикинуть. Но между встречами могли проходить годы. Я вообще особо не рассказывал про эту главу — так что для меня это всё тоже в новинку. Не то чтобы мне есть что скрывать, просто всё началось с такого: “Эй, ты, наверное, не ожидал услышать от меня, но тут кое-что происходит, и я вижу, что твоя последняя дата — тогда-то…” Время вообще размывается, особенно с турами. У меня двое детей — я иногда не знаю, какой сегодня день. Но вот так всё и началось».
Вспоминая первые репетиции с FOO FIGHTERS, Ilan сказал:
«Если кто-то хоть немного в курсе истории группы или этой её главы, в какой-то момент были прослушивания. И это понятно — группа очень известная, и, видимо, не всё сложилось так, как хотелось бы, за последние пару лет. Так что им важно было убедиться, что человек подходит — максимально всё проверить перед тем, как сделать выбор. Это мои предположения, конечно. Но да — я сыграл второй раз, и потом меня пригласили. Это было круто. Просто сидеть, играть песни. И, как я уже говорил, очень приятная и добрая атмосфера. Ну и сами песни — их, конечно, играть невероятно весело.
Я стараюсь быть готовым ко всему. В этом смысле я перфекционист. Когда я получил список песен, я реально сделал домашнюю работу. Группа существует давно, и многие вещи со временем менялись. А я, как человек, который много гастролировал, знаю, что от тура к туру всё может отличаться. Поэтому я изучил, что они делали последние пару лет, и пришёл так, будто это уже первый концерт тура. В итоге всё пошло как по маслу».
Говоря о так называемом «обмене барабанщиками» между FOO FIGHTERS и NINE INCH NAILS, Ilan пояснил:
«На самом деле никакой истории тут нет. Это просто логика. Josh играл с NINE INCH NAILS примерно с 2005-го по конец 2008-го. Я прошёл прослушивание в 2008-м, начал играть с ними в 2009-м и был в группе до прошлого лета. Последний тур — европейский, в рамках цикла “Peel It Back”. Когда со мной связались Dave и менеджмент, все прекрасно знали о моих обязательствах и спрашивали, свободен ли я после. И на тот момент я не знал ни о каких планах дальше. Тур NINE INCH NAILS только что закончился, и новых дат не было. Мой контракт заканчивался — и вставал вопрос: а что дальше?
Параллельно, в какой-то момент, Josh [Josh Freese] уже не был в FOO FIGHTERS. И это было первым шагом. Это не была какая-то заранее спланированная история. У них возникла ситуация, им нужен был барабанщик. Когда до концертов оставалось уже не так много времени, со мной связались. Я согласился — потому что это очевидно отличная возможность и отличный вариант для меня лично.
Соответственно, NINE INCH NAILS понадобился барабанщик. И логично, что они взяли Josh'a — он уже играл с ними раньше. Зачем искать кого-то ещё? Trent'y [Trent Reznor] не нужно тратить недели на то, чтобы “вкатывать” нового человека — он знает, что Josh всё может и уже делал это.
Но когда новость утекла, это подали как “обмен барабанщиками”. Типа Trent и Dave такие: “Эй, а давай поменяемся?” — что звучит максимально глупо. Просто совпало, что один ушёл, другой пришёл. Но это точно не был обмен. Я ушёл из NINE INCH NAILS в FOO FIGHTERS, а NINE INCH NAILS взяли барабанщика, который на тот момент уже не играл в FOO FIGHTERS. Вот и всё.
Единственное, что меня тогда реально задело — это то, как это выглядело со стороны. Будто я просто сказал: “О, появилась тема — всё, я сваливаю”. Это вообще не так. Все знали про мои обязательства. Я очень лояльный человек и всегда делаю то, что обещаю.
Просто в итоге оказалось, что для NINE INCH NAILS логичнее сразу взять Josh'a, раз он всё равно будет играть следующий этап тура. И для меня это тоже сработало идеально. Потому что, представь: если бы всё пошло по изначальному плану, я бы закончил американскую часть тура с NINE INCH NAILS, потом у меня была бы неделя на репетиции с FOO FIGHTERS — и сразу фестиваль в Джакарте. Вот такой был план.
Я бы доиграл тур с NAILS, потом резко прыгнул в новую историю и учил бы весь материал в бешеном режиме. Но в итоге всё сложилось иначе — и у меня появилось гораздо больше времени. Вместо недели — несколько месяцев. Я спокойно выучил 40 песен, зависал с ребятами, познакомился со всеми как следует. И у нас появилась возможность сыграть маленькие, полусекретные концерты».
