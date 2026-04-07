LORDI вернутся на Евровидение



Лидер LORDI Mr. Lordi в недавнем интервью поговорил о предстоящем появлении группы в гранд-финале Eurovision Song Contest 2026. Финские хард-рокеры LORDI, выигравшие конкурс в 2006 году с песней Hard Rock Hallelujah, выступят в субботу, 16 мая, в Вене. Сообщается, что они появятся вместе с другими артистами в рамках интервал-акта финала — своего рода «празднования» с участием «звезд Евровидения», исполняющих культовые песни за всю историю конкурса по случаю его 70-летия.



«Похоже, они собирают нас, старых победителей, чтобы мы выступили — это приятно. И, кстати, хороший способ отметить и наши 20 лет с момента победы».



На вопрос, не устал ли он говорить о победе 2006 года или уже принял это как часть себя, Mr. Lordi ответил:



«Нет. К самому Евровидению у меня нет ничего негативного. Это хорошее, веселое телешоу — ну потому что, давай честно, это и есть телешоу. Думаю, самое грандиозное в Европе. Для меня это прежде всего большое ТВ-шоу с огромной аудиторией и вниманием по всей Европе… Всё, что мы получили благодаря Евровидению, — это сплошной плюс. Но были и некоторые побочные эффекты от победы — хотя к самому конкурсу это не имеет отношения.



Будучи металл-группой — или рок-группой, как хочешь называй; сейчас я бы нас вообще уже назвал классическим роком, смотря как ты определяешь жанр — в нашем жанре участие в Евровидении было… ну, не сейчас, но раньше — это гарантированный способ похоронить свою репутацию как артиста [смеется]. И мы этого не понимали — реально не понимали. Поэтому несколько лет после победы мы от этого страдали, потому что нас воспринимали как “ту самую Eurovision-группу”. И многие думали, что мы вообще были созданы под Евровидение и ради него, и что песня была написана специально для конкурса. Но это максимально далеко от правды. Ни один элемент того, что мы делали — ни песня, ни шоу — не был сделан “под Евровидение”, если ты понимаешь, о чем я. Всё было естественным, органичным продолжением того, что мы и так делали — просто у этого оказался такой вот формат, как Евровидение.



И реакция была довольно интересной. Оглядываясь назад — даже жестокой. Потому что это шло от “своих”, от металл-сцены. В некоторых странах и кругах именно металхеды первыми на нас накинулись: “LORDI — это прикол”, “это для детей”, “это не всерьез”, “глупые резиновые монстры”. Нас просто не воспринимали всерьез. И, конечно, это ранит — очень ранит артиста. Эти удары — они реально проникают очень глубоко. Но годы идут и всё меняется. А вот первые несколько лет после победы мы это очень остро на себе все ощущали».



После того как интервьюер отметил, что успех LORDI открыл дорогу другим рок- и металл-группам на конкурс, Mr. Lordi согласился:



«Да, думаю, так и есть. С моей точки зрения — вполне справедливо. Но многие забывают, что почти за пять лет до нас уже были NIGHTWISH, которые пытались попасть на конкурс от Финляндии». Напомнив о системе голосования (50/50 жюри и телезрители), он добавил: «Да, NIGHTWISH пробовали, кажется, за четыре года до нас. Телезрители бы их выбрали, но жюри дало им почти ноль очков — и поехал кто-то другой».



Отвечая на вопрос, что стало переломным моментом в Финляндии, позволившим такой группе, как LORDI, представить страну на Евровидении, Mr. Lordi сказал:



«Протест. Для финнов голосование за нас было… протестом. Нас вообще пригласили — это был инвайт, мы сами даже не думали об участии. Мы такие: “Ну окей, поехали”. И, честно, наивно думали: “Ну, мы просто засветимся на национальном ТВ, никакого шанса выиграть финский отбор у нас нет”. Но к нашему огромному удивлению, телеголосование мы выиграли с огромным отрывом. Жюри, правда, снова не особо нас поддержало. Но когда стало ясно, что мы едем, мы уже понимали: если попадем в Афины на основной конкурс, у нас есть шанс на топ-5 или хотя бы топ-10 — что уже было бы лучшим результатом Финляндии. Это просто математика. Но в феврале 2006-го мы всё еще думали, что не выиграем даже национальный отбор — он казался куда более сложной задачей».



Когда интервьюер напомнил, что LORDI набрали 292 очка — на тот момент рекорд, — Mr. Lordi сказал:



«Это, может, и было небольшим сюрпризом, но сама победа — не особо. Мы просто всё просчитали. Впервые Финляндия отправила артиста, которого уже знали за пределами страны. Обычно ты можешь быть хоть платиновым у себя дома — за границей ты никто. А мы к тому моменту уже три-четыре года гастролировали по Европе, по металл-клубам и фестивалям. У нас уже была фан-база почти в каждой стране.



Мы понимали, что приведем свою аудиторию — людей, которые обычно Евровидение не смотрят (или не признаются в этом), и уж точно не голосуют. Но в тот год они голосовали — не обязательно потому, что фанаты LORDI, а потому что фанаты жанра. Наш немецкий лейбл Drakkar Records провел отличную кампанию: стикеры, значки “I vote for LORDI” — по всем металл-клубам Европы. И даже если человек не особо слушал нас, как металхед он считал своим долгом проголосовать — как акт протеста. Типа: “Эй, мы здесь, металлисты!” Так что мы заранее понимали, что это, скорее всего, сработает. И в итоге — да, рекордные баллы на тот момент. Мы, по сути, привели своих избирателей».



На вопрос, почему за почти 20 лет после победы LORDI ни одна рок- или металл-группа больше не выигрывала конкурс, Mr. Lordi ответил:



«Такая штука… она могла случиться только один раз. Финляндия потом отправляла, например, THE RASMUS — очень известную группу в Европе, с песней, написанной Desmond'ом Child'ом. И они даже в топ-20 не попали. Так что это, похоже, сработало один раз. [смеется]».



LORDI произвели фурор, выиграв Евровидение-2006 с «Hard Rock Hallelujah», после чего их альбом The Arockalypse стал хитом по всей Европе. На волне успеха у группы появились самые разные коллаборации — от брендированной колы и сладостей до кредитных карт; они выступили на MTV European Music Awards, а в городе Rovaniemi даже переименовали площадь в их честь. В Финляндии выпустили почтовую марку с LORDI, а сама группа снялась в фильме Dark Floors.







