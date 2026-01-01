сегодня



Основатель SAVATAGE: «Мы ещё не закончили...»



Jon OLIVA опубликовал следующее сообщение:



«Прежде всего я хочу сказать то, что давно хотел. Это время года никогда не бывает лёгким ни для меня, ни для моей семьи. Потеря Крисса… С этим невозможно "справиться". Я учусь с этим жить.



Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы продолжаете чтить память Крисса и сохраняете его дух и музыку. Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами».



Он также рассказал о своём здоровье спустя три года после того, как он тяжёлую травму, из-за которой ему пришлось передвигаться в инвалидном кресле. Кроме того, у него диагностировали рассеянный склероз и болезнь Меньера.



«У меня были серьёзные проблемы со здоровьем, и сейчас я подумываю о том, чтобы сделать операцию на позвоночнике. По правде говоря, сейчас я испытываю сильную боль и не могу петь так, как должен. Это было для меня одним из самых тяжёлых испытаний. Кроме того, я больше не могу летать на самолётах, и это сильно усложняет мою жизнь, когда дело касается того, чтобы поехать в тур и заниматься любимым делом. Но это меня не остановило. На самом деле мы ищем способы решить эту проблему».



Jon, который ранее заявил, что примет участие в концертах SAVATAGE в честь возвращения группы на сцену в 2025 году, в которых участвовали Chris Caffery, Al Pitrelli, Johnny Lee Middleton, Zak Stevens и Jeff Plate, добавил:



«Ведутся переговоры о том, чтобы провести несколько концертов SAVATAGE в США — найти способ сделать это с учётом всего происходящего. Мы рассчитываем на следующую весну или лето, если всё сложится так, как мы надеемся. Пока я не могу ничего официально объявить, но работа над этим ведётся, и для меня очень важно, что я могу это сказать».



Он также коснулся и темы выпуска концертной пластинки, записанной в рамках турне по "Gutter Ballet" 20 июня 1990 года:



«Я также хочу заранее поблагодарить вас за поддержку нового концертного альбома, который скоро выйдет. Этот релиз очень важен для меня, и я очень надеюсь, что он вам понравится и вы почувствуете нашу энергию».



Что касается нового студийного альбома SAVATAGE, работа над которым велась уже давно, Jon написал:



«Я знаю, что это был долгий путь. Возможно, даже дольше, чем кто-либо из нас ожидал. Были задержки, неудачи, многое происходило за кулисами — что-то из того, что касалось музыки, что-то из того, что происходило в жизни, как это всегда бывает. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что от меня лично… Я всё ещё здесь. И музыка тоже.



Мы проделали большую работу — настоящую работу. Мы сочиняли, возвращались к старым идеям, копались в том месте, откуда пришли эти песни… в том месте, которое всегда было в основе всего, что мы делали. Дело не в том, чтобы поскорее выпустить что-то на рынок. Дело в том, чтобы сделать так, чтобы, когда вы это услышите, вы это прочувствовали как следует. Так, как и должно быть. Да, проблемы со здоровьем иногда мешали мне работать... не буду лукавить. Но это меня не остановило. Скорее, придало мне решимости закончить то, что мы начали, и представить вам нечто достойное этого названия и всего, что оно олицетворяет.



Я знаю, что вы все были терпеливы — терпеливее, чем я мог бы ожидать, — и я ценю это по достоинству, — продолжил он. — Ваша преданность, ваши сообщения, истории, которыми вы делились со мной все эти годы... вот что меня поддерживает. Вот что придаёт этому смысл.



Так что вот вам правда: дела идут в гору. Может, и не с молниеносной скоростью, но в правильном направлении. И когда придёт время, вы узнаете. Вы это услышите. И я обещаю вам: это будет нечто особенное.



Спасибо, что были со мной всё это время. И в горе, и в радости, и в промежутке между ними. Мы ещё не закончили... даже близко нет.



Оставайтесь с нами».







+0 -0



просмотров: 128

