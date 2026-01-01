Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла»
Новое видео DIMMU BORGIR
Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана...
Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о...
ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы...
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



Savatage

7 апр 2026 : 		 Основатель SAVATAGE: «Мы ещё не закончили...»

28 янв 2026 : 		 SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet

31 июл 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «Музыка SAVATAGE так же вечна, как SABBATH, MAIDEN или PRIEST»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

25 июн 2025 : 		 CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

15 июн 2025 : 		 SAVATAGE открыли европейский тур

29 май 2025 : 		 SAVATAGE в Бразилии

24 май 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»

21 май 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»

28 апр 2025 : 		 JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе

25 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

23 апр 2025 : 		 Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет

21 апр 2025 : 		 Первое за десять лет шоу SAVATAGE

16 апр 2025 : 		 JEFF PLATE: «Я удивлён, что меня позвали в SAVATAGE»

2 апр 2025 : 		 Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»

26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

20 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»

17 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о сет-листе будущих концертов

24 фев 2025 : 		 Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»

20 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году»

19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»

17 янв 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности
Показать далее
|||| сегодня

Основатель SAVATAGE: «Мы ещё не закончили...»



zoom
Jon OLIVA опубликовал следующее сообщение:

«Прежде всего я хочу сказать то, что давно хотел. Это время года никогда не бывает лёгким ни для меня, ни для моей семьи. Потеря Крисса… С этим невозможно "справиться". Я учусь с этим жить.

Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы продолжаете чтить память Крисса и сохраняете его дух и музыку. Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами».

Он также рассказал о своём здоровье спустя три года после того, как он тяжёлую травму, из-за которой ему пришлось передвигаться в инвалидном кресле. Кроме того, у него диагностировали рассеянный склероз и болезнь Меньера.

«У меня были серьёзные проблемы со здоровьем, и сейчас я подумываю о том, чтобы сделать операцию на позвоночнике. По правде говоря, сейчас я испытываю сильную боль и не могу петь так, как должен. Это было для меня одним из самых тяжёлых испытаний. Кроме того, я больше не могу летать на самолётах, и это сильно усложняет мою жизнь, когда дело касается того, чтобы поехать в тур и заниматься любимым делом. Но это меня не остановило. На самом деле мы ищем способы решить эту проблему».

Jon, который ранее заявил, что примет участие в концертах SAVATAGE в честь возвращения группы на сцену в 2025 году, в которых участвовали Chris Caffery, Al Pitrelli, Johnny Lee Middleton, Zak Stevens и Jeff Plate, добавил:

«Ведутся переговоры о том, чтобы провести несколько концертов SAVATAGE в США — найти способ сделать это с учётом всего происходящего. Мы рассчитываем на следующую весну или лето, если всё сложится так, как мы надеемся. Пока я не могу ничего официально объявить, но работа над этим ведётся, и для меня очень важно, что я могу это сказать».

Он также коснулся и темы выпуска концертной пластинки, записанной в рамках турне по "Gutter Ballet" 20 июня 1990 года:

«Я также хочу заранее поблагодарить вас за поддержку нового концертного альбома, который скоро выйдет. Этот релиз очень важен для меня, и я очень надеюсь, что он вам понравится и вы почувствуете нашу энергию».

Что касается нового студийного альбома SAVATAGE, работа над которым велась уже давно, Jon написал:

«Я знаю, что это был долгий путь. Возможно, даже дольше, чем кто-либо из нас ожидал. Были задержки, неудачи, многое происходило за кулисами — что-то из того, что касалось музыки, что-то из того, что происходило в жизни, как это всегда бывает. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что от меня лично… Я всё ещё здесь. И музыка тоже.

Мы проделали большую работу — настоящую работу. Мы сочиняли, возвращались к старым идеям, копались в том месте, откуда пришли эти песни… в том месте, которое всегда было в основе всего, что мы делали. Дело не в том, чтобы поскорее выпустить что-то на рынок. Дело в том, чтобы сделать так, чтобы, когда вы это услышите, вы это прочувствовали как следует. Так, как и должно быть. Да, проблемы со здоровьем иногда мешали мне работать... не буду лукавить. Но это меня не остановило. Скорее, придало мне решимости закончить то, что мы начали, и представить вам нечто достойное этого названия и всего, что оно олицетворяет.

Я знаю, что вы все были терпеливы — терпеливее, чем я мог бы ожидать, — и я ценю это по достоинству, — продолжил он. — Ваша преданность, ваши сообщения, истории, которыми вы делились со мной все эти годы... вот что меня поддерживает. Вот что придаёт этому смысл.

Так что вот вам правда: дела идут в гору. Может, и не с молниеносной скоростью, но в правильном направлении. И когда придёт время, вы узнаете. Вы это услышите. И я обещаю вам: это будет нечто особенное.

Спасибо, что были со мной всё это время. И в горе, и в радости, и в промежутке между ними. Мы ещё не закончили... даже близко нет.

Оставайтесь с нами».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 128

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом