Гитарист THE BLACK CROWES: «Новый альбом как старый пикап с новым двигателем»



RICH ROBINSON в недавнем интервью поделился ощущениями от выпуска нового, десятого по счету, студийного альбома:



«Это похоже на старый изношенный пикап. [смеется] Но, возможно, у него новый двигатель. Я не знаю. На пикапе много вмятин, ржавчины или чего-то еще, но он все еще функционирует. Нет, если серьезно, то ощущения отличные.



Мы с братом всегда записывали только те альбомы, которые хотели сделать сами… Возможно, мы сами себя и подставили под удар. Возможно, мы могли бы стать гораздо более успешной группой, если бы прислушивались к людям и пытались повторить то, что делают другие. Но мы участвуем в этом, потому что любим музыку, и нам нравится сам процесс, нам нравится быть в группе, играть, и нам нравится быть в студии, записывать альбомы и писать новые песни. Это же просто удивительно — сесть и оглянуться назад на десять пластинок.



На днях я разговаривал об этом с Chris'ом. Будь моя воля, я бы записывал по пластинке в год. Мы могли бы легко это сделать, но индустрия в то время не позволяла. Потому что они говорили: "Это подорвет продажи вот такой-то пластинки", и все было сведено к продажам. А теперь кажется, что у тебя гораздо больше возможностей для того, чтобы записывать одну-две пластинки в год. Некоторые группы в 70-е выпускали по две пластинки в год, и это было реально круто. Когда вы оглядываетесь назад после 36 лет карьеры, то видите, что в целом они выпустили где-то 20-25 альбомов и тому подобное. Так что все это можно рассматривать в такой перспективе».







