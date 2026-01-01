*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 59
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
12 апр 2026 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Новый альбом как старый пикап с новым двигателем»

29 мар 2026 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Концерты для нас сродни магии»

21 янв 2026 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

11 янв 2026 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

27 окт 2025 : 		 THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой
Гитарист THE BLACK CROWES: «Новый альбом как старый пикап с новым двигателем»



RICH ROBINSON в недавнем интервью поделился ощущениями от выпуска нового, десятого по счету, студийного альбома:

«Это похоже на старый изношенный пикап. [смеется] Но, возможно, у него новый двигатель. Я не знаю. На пикапе много вмятин, ржавчины или чего-то еще, но он все еще функционирует. Нет, если серьезно, то ощущения отличные.

Мы с братом всегда записывали только те альбомы, которые хотели сделать сами… Возможно, мы сами себя и подставили под удар. Возможно, мы могли бы стать гораздо более успешной группой, если бы прислушивались к людям и пытались повторить то, что делают другие. Но мы участвуем в этом, потому что любим музыку, и нам нравится сам процесс, нам нравится быть в группе, играть, и нам нравится быть в студии, записывать альбомы и писать новые песни. Это же просто удивительно — сесть и оглянуться назад на десять пластинок.

На днях я разговаривал об этом с Chris'ом. Будь моя воля, я бы записывал по пластинке в год. Мы могли бы легко это сделать, но индустрия в то время не позволяла. Потому что они говорили: "Это подорвет продажи вот такой-то пластинки", и все было сведено к продажам. А теперь кажется, что у тебя гораздо больше возможностей для того, чтобы записывать одну-две пластинки в год. Некоторые группы в 70-е выпускали по две пластинки в год, и это было реально круто. Когда вы оглядываетесь назад после 36 лет карьеры, то видите, что в целом они выпустили где-то 20-25 альбомов и тому подобное. Так что все это можно рассматривать в такой перспективе».




