Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 59
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
12 апр 2026 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Я делаю что хочу, как хочу и когда хочу»

28 мар 2026 : 		 Новое видео BUMBLEFOOT

16 мар 2026 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «SLASH — икона!»

6 мар 2026 : 		 Почему JOE SATRIANI предложил GUNS N'ROSES именно RON 'BUMBLEFOOT' THAL?

12 ноя 2025 : 		 Новое видео RON 'BUMBLEFOOT' THAL

1 сен 2025 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL исполнил хит JOURNEY

24 авг 2025 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур

25 май 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «Музыка может то, чего не может политика»

14 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «JOE WALSH мне отказал»

7 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»

29 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT о стримингах

22 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»

13 дек 2024 : 		 Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT

8 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой

13 ноя 2023 : 		 BUMBLEFOOT завершил работу над альбомом

24 сен 2023 : 		 BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»

5 авг 2022 : 		 BUMBLEFOOT работает над новым альбомом

6 янв 2022 : 		 BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне

15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT
|||| 12 апр 2026

RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Я делаю что хочу, как хочу и когда хочу»



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем занят в настоящее время:

«На данный момент мне ничего не нужно. Все, что я мог на данный момент сделать для того, чтобы моя жизнь хоть чего-то стоила, — это заплатить за нее вперед, передать ее будущему и сохранить его для них. Именно этим я и занимаюсь. Поэтому я много преподаю, много продюсирую. Игра вживую — я делал это годами. Я пропустил достаточно свадеб, похорон, бар-мицв и бог знает чего еще. Мне больше не нужно гастролировать».

После того, как интервьюер отметил, что "в наши дни гастролировать непросто", Thal согласился с ним:

«Действительно. Это никогда не было легко, но сейчас определенно стало намного сложнее. Но есть моменты, которые стали заметно проще. Теперь проще печатать товары по запросу, и у вас есть Интернет, чтобы поддерживать контакты и продвигать их, хотя раньше это было намного сложнее».

На вопрос, видит ли он себя "больше продюсером" в будущем, возможно, даже с "более крупными группами", он ответил:

«Мне все равно, известная это группа или нет. Если у них есть хорошая музыка, которую они хотят выпускать, — то да. Именно этим и занимаюсь. Так что я собираюсь продолжать продюсировать. Я буду выступать вживую, давая разовые концерты то тут, то там. Я буду избегать гастролей, но я должен продолжать выступать вживую. Иначе потеряешь свое ремесло, потеряешь свои способности. Вы не на высоте, если не играете вживую. Это единственный способ сохранить навык... Ты можешь играть в студии, сидя в кресле, сколько захочешь, но играть вживую — совсем другое дело. Это реально объединяет твой мозг, твою душу, твои руки и все остальное. Так что я все равно должен этим заниматься.

Я нахожусь на том этапе жизни, когда считаю себя пенсионером, и я просто делаю то, что хочу, когда хочу и как хочу, и говорю "нет" почти всем и всему».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 апр 2026
o
overgrin
Чувак поплыл куда то...
Отличный гитарист,Музыкант а речь как у 85 ти летнего,хотя если так считать то видать энергии вообще нет.
Есть примеры людей старше его на 20 лет и они бодры и жгут по полной!!!
 


