RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Я делаю что хочу, как хочу и когда хочу»



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем занят в настоящее время:



«На данный момент мне ничего не нужно. Все, что я мог на данный момент сделать для того, чтобы моя жизнь хоть чего-то стоила, — это заплатить за нее вперед, передать ее будущему и сохранить его для них. Именно этим я и занимаюсь. Поэтому я много преподаю, много продюсирую. Игра вживую — я делал это годами. Я пропустил достаточно свадеб, похорон, бар-мицв и бог знает чего еще. Мне больше не нужно гастролировать».



После того, как интервьюер отметил, что "в наши дни гастролировать непросто", Thal согласился с ним:



«Действительно. Это никогда не было легко, но сейчас определенно стало намного сложнее. Но есть моменты, которые стали заметно проще. Теперь проще печатать товары по запросу, и у вас есть Интернет, чтобы поддерживать контакты и продвигать их, хотя раньше это было намного сложнее».



На вопрос, видит ли он себя "больше продюсером" в будущем, возможно, даже с "более крупными группами", он ответил:



«Мне все равно, известная это группа или нет. Если у них есть хорошая музыка, которую они хотят выпускать, — то да. Именно этим и занимаюсь. Так что я собираюсь продолжать продюсировать. Я буду выступать вживую, давая разовые концерты то тут, то там. Я буду избегать гастролей, но я должен продолжать выступать вживую. Иначе потеряешь свое ремесло, потеряешь свои способности. Вы не на высоте, если не играете вживую. Это единственный способ сохранить навык... Ты можешь играть в студии, сидя в кресле, сколько захочешь, но играть вживую — совсем другое дело. Это реально объединяет твой мозг, твою душу, твои руки и все остальное. Так что я все равно должен этим заниматься.



Я нахожусь на том этапе жизни, когда считаю себя пенсионером, и я просто делаю то, что хочу, когда хочу и как хочу, и говорю "нет" почти всем и всему».







