*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
Вокалист PAPA ROACH: «Мы превращаем тьму в свет!»



zoom
JACOBY SHADDIX в недавней беседе рассуждал о том, как он и его коллеги по группе стремятся избавиться от стигматизации, связанной с проблемами психического здоровья, продолжая делиться своей борьбой с зависимостью, депрессией и мыслями о самоубийстве:

«Это всегда было основой того, кто мы есть, о чем мы поем и о чем мы говорим в нашей музыке. Берем тьму и превращаем ее в свет, берем лимоны и готовим лимонад — это просто дурацкая поговорка, которая на самом деле означает что-то глубокое.

Перемены, трансформация были огромной частью моей жизни, в творческом, личном и духовном плане. В последние годы тема психического здоровья вышла на первый план. И я думаю, что важно, чтобы мы обратились к ней. Я считаю, важно, чтобы мы нашли способы исцеления и роста, а затем взяли то, чему научились сами, и передали это тем, кто нуждается в исцелении и росте. Я уверен, чтобы сохранить это исцеление и эту эволюцию, вы должны делиться этим. Ты должен помочь тому, кто в этом нуждается. И я думаю, что в этом и есть волшебство. Речь идет не просто об исцелении и росте; речь идет об исцелении и росте, помощи и служении. В этом и заключается волшебство. Потому что, если вы будете делать это только для себя, вы не сможете изменить мир таким образом. И я уверен, что вначале исцеление и рост — это внутренняя работа, но потом, как я уже говорил миллион раз, если ты делишься этим и можешь помочь кому-то еще, это помогает взглянуть на вещи в перспективе.

Для меня это была эволюция в моей карьере, и я осознаю, что мы вступаем в эпоху, когда я приобрел некоторую мудрость и хочу ею поделиться».




