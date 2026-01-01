MICHAEL SWEET о проблемах со здоровьем



MICHAEL SWEET в недавнем интервью спросили, что такого Бог сотворил в его жизни, что может возродить в слушателях веру в его могущество:



«Ну, смотри… в последнее время я проходил через проблемы со здоровьем. Думаю, многие об этом знают. И я просто стараюсь отдать всё в руки Бога. И это как раз то, чему меня это научило — отпускать и доверять.



Мне поставили диагноз — рак щитовидной железы. Сейчас за этим следят, и на данный момент у меня всё в порядке. Но до этого… если честно, я особо не думал ни о смертности, ни о том, что будет потом. А когда сталкиваешься с чем-то таким — сразу начинаешь думать. И, по-хорошему, нам всем стоит об этом задумываться, потому что рано или поздно мы все с этим столкнёмся.



И вот что это известие провернуло со мной — в голове, в сердце — я захотел пересмотреть своё отношение к жизни, свои приоритеты. Поставить важное наверх списка, а всё остальное — вниз. Это проще сказать, чем сделать. Но если получится — тебе станет гораздо легче. И я думаю, в этом смысле мой диагноз мне даже помог. И я этому рад. И ещё — мы теряем так много людей, чувак…



Не знаю, как у вас, но за последний год я особенно это почувствовал — сколько людей ушло. Совсем недавно — Томми ДеКарло. Я пел с ним в BOSTON. Его больше нет. И если бы ты спросил меня год назад, могло ли такое случиться, я бы сказал: “Да ни за что”. Но это реальность.



Не хочу звучать мрачно, но это ждёт нас всех. И именно поэтому важно оставаться смиренным и ставить Бога на первое место. Позволить Ему вести тебя. Просыпаться утром — сказать простую молитву. Ложиться спать — сказать простую молитву. Начинать и заканчивать день с этим.



Не нужно ничего сложного или длинного. Просто впусти Бога в свой день. Сделай Его частью своей жизни. И тогда тебе будет гораздо легче».







