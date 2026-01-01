Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
9 апр 2026 : 		 MICHAEL SWEET о проблемах со здоровьем

6 апр 2026 : 		 Новая песня MICHAEL SWEET

18 мар 2026 : 		 MICHAEL SWEET: «Мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю»

13 мар 2026 : 		 Новая песня MICHAEL SWEET

17 фев 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

21 янв 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

27 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе

24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»
MICHAEL SWEET в недавнем интервью спросили, что такого Бог сотворил в его жизни, что может возродить в слушателях веру в его могущество:

«Ну, смотри… в последнее время я проходил через проблемы со здоровьем. Думаю, многие об этом знают. И я просто стараюсь отдать всё в руки Бога. И это как раз то, чему меня это научило — отпускать и доверять.

Мне поставили диагноз — рак щитовидной железы. Сейчас за этим следят, и на данный момент у меня всё в порядке. Но до этого… если честно, я особо не думал ни о смертности, ни о том, что будет потом. А когда сталкиваешься с чем-то таким — сразу начинаешь думать. И, по-хорошему, нам всем стоит об этом задумываться, потому что рано или поздно мы все с этим столкнёмся.

И вот что это известие провернуло со мной — в голове, в сердце — я захотел пересмотреть своё отношение к жизни, свои приоритеты. Поставить важное наверх списка, а всё остальное — вниз. Это проще сказать, чем сделать. Но если получится — тебе станет гораздо легче. И я думаю, в этом смысле мой диагноз мне даже помог. И я этому рад. И ещё — мы теряем так много людей, чувак…

Не знаю, как у вас, но за последний год я особенно это почувствовал — сколько людей ушло. Совсем недавно — Томми ДеКарло. Я пел с ним в BOSTON. Его больше нет. И если бы ты спросил меня год назад, могло ли такое случиться, я бы сказал: “Да ни за что”. Но это реальность.

Не хочу звучать мрачно, но это ждёт нас всех. И именно поэтому важно оставаться смиренным и ставить Бога на первое место. Позволить Ему вести тебя. Просыпаться утром — сказать простую молитву. Ложиться спать — сказать простую молитву. Начинать и заканчивать день с этим.

Не нужно ничего сложного или длинного. Просто впусти Бога в свой день. Сделай Его частью своей жизни. И тогда тебе будет гораздо легче».




