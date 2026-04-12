*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 59
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
12 апр 2026 : 		 Вокалист MADBALL обещает разнообразную пластинку

27 окт 2025 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет весной

13 авг 2023 : 		 Вокалист MADBALL об уходе басиста

9 авг 2023 : 		 Из MADBALL ушёл басист

8 сен 2021 : 		 Вокалист MADBALL — о нежелании выступать в залах, требующих сертификаты о вакцинации

6 авг 2021 : 		 MADBALL не будут играть там, где требуют от зрителей вакцинный паспорт

28 апр 2021 : 		 Хардкор-концерт в Нью-Йорке будет проверен

28 апр 2021 : 		 MADBALL стали хэдлайнерами хардкор-сходки в Нью-Йорке

6 дек 2018 : 		 Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом

17 сен 2018 : 		 Новое видео MADBALL

15 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

9 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

24 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

3 май 2018 : 		 Лирик-видео MADBALL

24 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

12 апр 2018 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

8 мар 2018 : 		 ICE-T на новом альбоме MADBALL

18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

25 сен 2014 : 		 Новое видео MADBALL

5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL
|||| 12 апр 2026

Вокалист MADBALL обещает разнообразную пластинку



В рамках недавней беседы с вокалистом MADBALL, Freddy Cricien обсудил новую пластинку:

«Альбом называется "Not Your Kingdom". И я предсказываю, что вам понравится обложка. В нем чувствуется что-то от прошлого. В нем есть нотки ностальгии, но в то же время он актуален. Это очень соответствует текстовому содержанию и посланию. И это, безусловно, самый разнообразный альбом MADBALL, даже больше, чем "For The Cause", о котором я думал также, ведь на "For The Cause" мы записали много разных песен, мы были счастливы так поступить, потому что нельзя просто продолжать делать один и тот же альбом снова и снова.

Очевидно, вы хотите услышать наше звучание, но мне нравится, что мы рискнули и записали разные темы для того альбома. А на этом альбоме — да, есть несколько песен, которые напоминают "Can't Stop, Won't Stop"… На мой взгляд, все очень эклектично в лучшем смысле этого слова. Судить об этом будут люди. Но я очень горжусь результатом. И писать с этими ребятами было очень естественно. Это не было принуждением. Это не было похоже на "О". Мы все были голодны. Прошел 2018 год с тех пор, как мы выпустили альбом».

Что касается того, когда фэны могут ожидать выхода "Not Your Kingdom", он ответил:

«В мае. Выпуск все время откладывался из-за какой-то ерунды. Альбом был готов, но потом нам пришлось сделать пересведение, потому что нам не понравился первый микс. Затем работа над альбомом приостановилась. И тогда приходится ждать, пока он попадет в систему Nuclear Blast, которая всегда говорит: "Почему не может выпустить все прямо завтра" Так это не работает. Так что теперь он, наконец, в системе, и все выйдет в мае. Я думаю, людям он понравится. Я надеюсь на это!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

12 апр 2026
H
HLL
даёш мемонстрашн ма сталъ! ч2!
