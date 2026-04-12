12 апр 2026



Вокалист MADBALL обещает разнообразную пластинку



В рамках недавней беседы с вокалистом MADBALL, Freddy Cricien обсудил новую пластинку:



«Альбом называется "Not Your Kingdom". И я предсказываю, что вам понравится обложка. В нем чувствуется что-то от прошлого. В нем есть нотки ностальгии, но в то же время он актуален. Это очень соответствует текстовому содержанию и посланию. И это, безусловно, самый разнообразный альбом MADBALL, даже больше, чем "For The Cause", о котором я думал также, ведь на "For The Cause" мы записали много разных песен, мы были счастливы так поступить, потому что нельзя просто продолжать делать один и тот же альбом снова и снова.



Очевидно, вы хотите услышать наше звучание, но мне нравится, что мы рискнули и записали разные темы для того альбома. А на этом альбоме — да, есть несколько песен, которые напоминают "Can't Stop, Won't Stop"… На мой взгляд, все очень эклектично в лучшем смысле этого слова. Судить об этом будут люди. Но я очень горжусь результатом. И писать с этими ребятами было очень естественно. Это не было принуждением. Это не было похоже на "О". Мы все были голодны. Прошел 2018 год с тех пор, как мы выпустили альбом».



Что касается того, когда фэны могут ожидать выхода "Not Your Kingdom", он ответил:



«В мае. Выпуск все время откладывался из-за какой-то ерунды. Альбом был готов, но потом нам пришлось сделать пересведение, потому что нам не понравился первый микс. Затем работа над альбомом приостановилась. И тогда приходится ждать, пока он попадет в систему Nuclear Blast, которая всегда говорит: "Почему не может выпустить все прямо завтра" Так это не работает. Так что теперь он, наконец, в системе, и все выйдет в мае. Я думаю, людям он понравится. Я надеюсь на это!»







