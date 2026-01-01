ROB DUKES: «Увольнение из EXODUS пошло мне на пользу»



ROB DUKES в недавнем интервью обсудил возвращение в состав EXODUS:



«Ну..., я был довольно злой… где-то, наверное, год [после того, как меня уволили из EXODUS в 2014-м]. Но я не хотел прожить всю жизнь в обиде и злости. Примерно через год они сами вышли на связь, и у нас начался диалог — туда-сюда. Потом я приехал к ним, потусили — и всё было нормально, чувак. Я жил своей жизнью, занимался своими делами, и в какой-то момент круг замкнулся.



И вот однажды они звонят: “Чувак, ты чем занимаешься?” [смеётся] Я такой: “Да живу своей жизнью, чуваки”. А они: “Слушай, а ты бы хотел вернуться?” Я ответил: “Дай мне срок до завтра”. Обсудил с семьёй, с людьми, с которыми нужно было поговорить. На следующий день перезваниваю и говорю: “Окей, я в деле. Погнали”».



На вопрос, не было ли «неловкости» при возвращении, Rob сказал:



«Да не, чувак. Я с этими парнями десять лет прожил. Мы знаем друг друга как братья. Поэтому, как только я сошёл с самолёта и приехал к ним — ощущение было, будто я вчера оттуда и не уходил. Это как с друзьями, с которыми не общался полгода: звонишь — и будто вчера разговаривали. Настоящее счастье. Реально кайф. Круто было вернуться.



Немного нервничал, конечно, снова вставать к микрофону — я ведь давно этим не занимался. У меня уже была другая жизнь. И она вообще не про музыку. Я стал сварщиком, занимался металлоконструкциями, строил машины… Просто обычный чувак. И вернуться к этому на полную — это было: “Ладно, давай. Погнали. К чёрту всё”».



О работе над альбомом «Goliath» он сказал:



«Они начали присылать мне треки, потом я приехал в Bay Area, сел с ними, слушал всё это снова и снова, работал вместе с ними. Мне дали кучу песен, под которые нужно было писать тексты. И это отдельный процесс — полный напряг мозга: “О чём я буду петь? О чём говорить?” Но в итоге всё сложилось. Это, блин, реально отличный альбом. Думаю, это лучшее, что я когда-либо делал».



Dukes, который живёт в Аризоне, также рассказал о своей работе механиком:



«Как только я возвращаюсь домой [с тура] — сразу обратно в это дело. Меня нереально затянуло. Сейчас я понимаю, что увольнение было замаскированным благословением. Я и раньше возился с машинами, делал хот-роды, но тут всё вышло на другой уровень. У меня куча денег вложена в инструменты, оборудование, сварку — всё это. Хобби стало работой. Да и когда это ещё было хобби — я всё равно занимался этим по ночам, по выходным.



А теперь это просто ещё одна часть моей жизни. Это время вне EXODUS дало мне новую цель. Я бы всё равно этим занимался, но так получилось, что я прошёл курсы, поучился у людей, которые лучше меня, и всё нереально разрослось: “Чёрт, я делаю крутые вещи!” Это огромный плюс в моей жизни — что я прокачал эти навыки. И теперь могу снова стоять на сцене и делать все на таком уровне».







