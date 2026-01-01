CARMINE APPICE хочет почтить память BLUE MURDER



CARMINE APPICE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, могут ли BLUE MURDER записать что-то новое. Коллектив, который основал Джон Сайкс, выпустил два альбома — одноименный в 1989 году и "Nothin' But Trouble" в 1993 году, после чего распался:



«Ну, я пока не знаю. Я только что предложил эту идею своему лейблу, который занимается выпуском CACTUS, и я сказал: "BLUE MURDER никогда не получали должного внимания". Куда бы я ни поехал, люди любят BLUE MURDER. Куда бы Tony Franklin ни поехал, люди любят BLUE MURDER. Все музыканты любят BLUE MURDER. И я спросил: "А что, если мы сделаем трибьют BLUE MURDER?" В том же духе [что и на последних альбомах с переосмысленными версиями песен CACTUS, "Temple Of The Blues" и "Temple Of Blues II"]. Пригласим Ted Nugent, Tony, Billy Sheehan, может быть, еще каких-нибудь парней [в качестве приглашенных]. И они ответили: "Звучит заманчиво". Я сказал: "Хорошо, давай я улажу это с Tony". Потому что я как-то разговаривал с ним и сказал: "Может быть, нам стоит куда-нибудь съездить, может быть, спеть несколько песен BLUE MURDER с парой парней, просто как дань уважения BLUE MURDER". Он ответил: "Не-а, я не думаю, что нам стоит это делать". Но, возможно, все могло бы быть по-другому. Но я не знаю. Я просто накинул идею. А что дальше будет? Ну так, ткнул пальцем в небо, однако лейбл согласен, что это могло бы быть интересно. И я думаю, это было бы интересно»



Он также похвалил Сайкса, о смерти которого было объявлено в январе 2025 года в возрасте 65 лет после борьбы с раком:



«Он был великим музыкантом. Он был похож на джазмена. А потом его умения превратились в рок-группу, и выбор тембров был просто фантастическим. И он выглядел великолепно, и у него был соответствующий имидж. Это мы подтолкнул его петь в BLUE MURDER. Мы всегда хотели найти вокалиста — мы перебрали так много певцов, — и в конце концов мы с Tony сказали: "Послушай, у тебя отличный голос. Почему бы тебе не петь самому? Мы будем как CREAM. Мы тебя поддержим". Что мы и сделали. И он превратился в великого певца!»







