Chris Poland

*



10 апр 2026 : 		 CHRIS POLAND планирует сходить на MEGADETH

20 май 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»

18 янв 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Kiko лучше всех других гитаристов MEGADETH»

28 дек 2024 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Dave никогда не указывал никому что делать»

3 авг 2023 : 		 CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»

14 июн 2023 : 		 CHRIS POLAND & DAVE LOMBARDO вместе с GRAHAM BONNET, RICK WAKEMAN & JOE BOUCHARD исполнили PINK FLOYD

15 июн 2022 : 		 CHRIS POLAND — о том, чем он занимался после ухода из MEGADETH

29 апр 2022 : 		 Аккорды от CHRIS POLAND

17 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»

15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
CHRIS POLAND планирует сходить на MEGADETH



CHRIS POLAND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он посетить какое-то из прощальных шоу MEGADETH:

«О, я уверен, что так и сделаю. Если это последний тур, я должен сходить на одно из шоу. Мне нужно будет найти время. Я управляю парой сотен студий в течение дня, и это очень много работы, мне трудно вырваться. Но я это сделаю. Я найду время для Dave'a».

После того, как интервьюер отметил, что он "уверен, что это будет самый длинный финальный тур в мире", Chris сказал:

«Хотя, я не знаю. Я думаю, Dave готов. Я думаю, Dave готов уйти на покой».

На вопрос, что он помнит о своем первом турне в составе MEGADETH, Chris ответил:

«Боже мой. Я помню свой первый выход на сцену, когда я был в шоке, в нью-йоркском L'Amours. И, к счастью, у меня все получилось. Но я был в шоке, потому что они играли песню "Am I Evil?", и весь зал пел ее, было битком набито народу и с потолка буквально лилось. Это мой первый опыт общения с трэш-металлической публикой. И я скажу тебе, чувак, я был просто потрясен. Но через некоторое время я справился.

У нас были хорошие времена. У нас были свои моменты, и у нас были свои проблемы, но каким-то образом мы справились со всеми трудности. Полагаю, у всех нас были ангелы-хранители или что-то в этом роде».




