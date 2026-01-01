CHRIS POLAND планирует сходить на MEGADETH



CHRIS POLAND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он посетить какое-то из прощальных шоу MEGADETH:



«О, я уверен, что так и сделаю. Если это последний тур, я должен сходить на одно из шоу. Мне нужно будет найти время. Я управляю парой сотен студий в течение дня, и это очень много работы, мне трудно вырваться. Но я это сделаю. Я найду время для Dave'a».



После того, как интервьюер отметил, что он "уверен, что это будет самый длинный финальный тур в мире", Chris сказал:



«Хотя, я не знаю. Я думаю, Dave готов. Я думаю, Dave готов уйти на покой».



На вопрос, что он помнит о своем первом турне в составе MEGADETH, Chris ответил:



«Боже мой. Я помню свой первый выход на сцену, когда я был в шоке, в нью-йоркском L'Amours. И, к счастью, у меня все получилось. Но я был в шоке, потому что они играли песню "Am I Evil?", и весь зал пел ее, было битком набито народу и с потолка буквально лилось. Это мой первый опыт общения с трэш-металлической публикой. И я скажу тебе, чувак, я был просто потрясен. Но через некоторое время я справился.



У нас были хорошие времена. У нас были свои моменты, и у нас были свои проблемы, но каким-то образом мы справились со всеми трудности. Полагаю, у всех нас были ангелы-хранители или что-то в этом роде».







