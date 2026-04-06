Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 25
6 апр 2026 : 		 Почему DARK ANGEL не выходят на бис?

12 ноя 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Да не делал ИИ нам обложку!»

29 окт 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Lars был всегда прав!»

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления DARK ANGEL

15 сен 2025 : 		 Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?

21 авг 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»

19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?
Почему DARK ANGEL не выходят на бис?



Вокалист DARK ANGEL Ron Rinehart поговорил о том, почему группа не выходит на "обязательный бис":

«Когда мы где-то год или около того назад начали, я сказал ребятам: "Я больше не хочу выступать на бис". Они такие: "Подожди, что?" Я такой: "Если мы собираемся исполнять песни, давайте играть всё, что мы успеем в отведенное нам время. Давайте не будем тратить его на всякие паузы. Все эти уходы со сцены — нет, нет, нет. Я сказал им: "Давайте не будем этого делать. Зрители у нас на энное количество времени, и им не нужно меня слушать. Так что настраивайся как можно быстрее, потому что я ненавижу разговоры, и давай просто споем столько песен, сколько сможем". И вот мы начали с того, что я сказал: "Эй, мы не собираемся уходить со сцены. Мы не собираемся терять время. Вы, ребята, заплатили не за то, чтобы смотреть, как я болтаю о том, о чем бы я ни болтал". Это что-то вроде: "Вот две последние песни. Мы сыграем их одну за другой." Давайте просто постараемся все успеть, потому что у нас не так уж и много времени, и ты не знаешь, сколько его у тебя его осталось… Для меня выходить на бис все равно, что заставить фанатов умолять о новой песне. Это что-то вроде: "Эй, мы собираемся уйти, а вы, ребята, будете нас умолять и если что-то пойдет не так, мы больше не вернемся". Да ну нафиг. Вы здесь. Мы здесь. Мы в гребаном восьмиугольнике под названием "гребаный мошпит", и мы будем фигачить до тех пор, пока один из нас не потеряет сознание. Скорее всего, я буду первым, потому что все вы, сосунки, стоящие впереди, выглядите очень молодо, но давайте попробуем и сделаем это!»




6 апр 2026
k
klim
Тоже никогда не нравилась эта галиматья с запланированными выходами на бис
6 апр 2026
Вашингтон Ирвинг
klim, согласен. еще хуже, чем чаевые
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом