Почему DARK ANGEL не выходят на бис?



Вокалист DARK ANGEL Ron Rinehart поговорил о том, почему группа не выходит на "обязательный бис":



«Когда мы где-то год или около того назад начали, я сказал ребятам: "Я больше не хочу выступать на бис". Они такие: "Подожди, что?" Я такой: "Если мы собираемся исполнять песни, давайте играть всё, что мы успеем в отведенное нам время. Давайте не будем тратить его на всякие паузы. Все эти уходы со сцены — нет, нет, нет. Я сказал им: "Давайте не будем этого делать. Зрители у нас на энное количество времени, и им не нужно меня слушать. Так что настраивайся как можно быстрее, потому что я ненавижу разговоры, и давай просто споем столько песен, сколько сможем". И вот мы начали с того, что я сказал: "Эй, мы не собираемся уходить со сцены. Мы не собираемся терять время. Вы, ребята, заплатили не за то, чтобы смотреть, как я болтаю о том, о чем бы я ни болтал". Это что-то вроде: "Вот две последние песни. Мы сыграем их одну за другой." Давайте просто постараемся все успеть, потому что у нас не так уж и много времени, и ты не знаешь, сколько его у тебя его осталось… Для меня выходить на бис все равно, что заставить фанатов умолять о новой песне. Это что-то вроде: "Эй, мы собираемся уйти, а вы, ребята, будете нас умолять и если что-то пойдет не так, мы больше не вернемся". Да ну нафиг. Вы здесь. Мы здесь. Мы в гребаном восьмиугольнике под названием "гребаный мошпит", и мы будем фигачить до тех пор, пока один из нас не потеряет сознание. Скорее всего, я буду первым, потому что все вы, сосунки, стоящие впереди, выглядите очень молодо, но давайте попробуем и сделаем это!»







