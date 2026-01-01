Гитарист TRIXTER о трибьют-команде BON JOVI



STEVE BROWN в недавнем интервью поговорил о своем проекте — трибьют группе BON JOVI, получившей название ALWAYS JOVI и дебютирующей на сцене 18 апреля в BMI Event Center, Versailles, Ohio:



«Это трибьют, не похожий ни на что другое.



Думаю, многие знают: на протяжении всей моей карьеры я всегда занимался разными вещами помимо TRIXTER. К сожалению, будучи в группе вроде TRIXTER, я бы хотел зарабатывать с этого пару сотен тысяч в год — но это не так. Это реальность. Мы с P.J. [Farley] и многие другие музыканты — мы все вынуждены делать несколько дел одновременно. И за последние 20 лет я играл в разных трибьют-группах, чтобы сводить концы с концами.



И вот что произошло: когда я подменял гитариста в DEF LEPPARD, Phil Collen и Joe Elliott постоянно говорили, как сильно я похож на Jon Bon Jovi — и даже как смесь Jon и Richie Sambora, потому что они сильно на меня повлияли. Но у меня есть странная способность — мой голос звучит практически как Jon в его лучшие годы.



В прошлом году мой хороший друг Greg Smith из TOKYO MOTOR FIST и THE WIZARDS OF WINTER — он играет в отличной трибьют-группе JOURNEY под названием VOYAGE с Robby Hoffman, менеджером EXTREME. И у них как раз менялся вокалист, и я был рядом с Greg, слышал всё это, слушал разных певцов. И у меня в голове снова всплыла идея проекта, посвященного BON JOVI. Я подумал: “Чувак, пора это сделать”. Особенно когда узнавал, сколько зарабатывают некоторые трибьют-проекты. У меня есть друзья в MAGICAL MYSTERY DOORS, мой друг Tommy Zamp играет в GET THE LED OUT — это номер один среди трибьютов LED ZEPPELIN.



Так что я собрал группу. И состав получился довольно уникальный: Fred Gorhau из THE WIZARDS OF WINTER — на гитаре, Kevin Humphris — на басу. Joey Cassata, который сейчас играет в TWISTED SISTER, — на барабанах, он будет участвовать в части концертов. Frankie D'Esposito из HOLY MOTHER будет его подменять, когда Joey в разъездах. Chris McCoy из TOKYO MOTOR FIST — клавиши. И наш “икс-фактор” — это вокалистка Devon Marie. Она уже работала со мной раньше. И люди спрашивают: “Зачем девушка в группе?” Ну, один из самых громких хитов BON JOVI за последние 20 лет — “Who Says You Can’t Go Home”, где была версия с Jennifer Nettles из SUGARLAND. Так что мы можем делать такие вещи — это добавляет и музыкальный, и визуальный элемент».



О том, чем ALWAYS JOVI отличается от других трибьютов BON JOVI, Steve сказал:



«Я посмотрел на разные подобные проекты со всего света. У меня есть друзья в SLIPPERY WHEN WET — отличные ребята. Но они больше про внешний вид — костюмы, возможно, парики. Это не моя история. Я больше ориентируюсь на подход вроде GET THE LED OUT. Или Marc Martel с его ONE VISION OF QUEEN — там музыка на первом месте. Не костюмы. Да, мы выглядим как рок-группа, у нас мощное шоу, огромный видеоэкран, крутой визуал — мы с моим партнёром Nick'ом (он из THAT ARENA ROCK SHOW) всё это собрали. Получилась серьёзная постановка».



Говоря о мотивации, он добавил: «Для меня BON JOVI — это одна из главных групп в жизни. И я хочу делать все на уровне: идеально по тону, как на альбоме, плюс элементы живых шоу. Потому что один из самых важных концертов в моей жизни — это BON JOVI в 1985-м, Meadowlands Arena, когда они грели RATT. Это был мой первый раз. И в тот вечер они получили “золото” — для нас, из Нью-Джерси, это была гордость. Я смотрел и думал: “Это самая крутая группа. Это новые VAN HALEN”. Они выглядели круто, звучали круто, кайфовали на сцене. Jon — возможно, самый харизматичный фронтмен со времён David Lee Roth. Но для меня главным был Richie Sambora. В тот вечер я увидел его не просто как гитариста, а как поющего гитариста — и, честно, он пел даже лучше Jon'a. И я тогда понял: мне нужно меньше зацикливаться на гитарных соло и больше — на вокале. Так всё и началось… В конечном счёте я просто хочу отдать дань этой музыке и своим друзьям».



О личной связи с BON JOVI он рассказал:



«Jon Bon Jovi был первым, кто поддержал TRIXTER — ещё в 1986-м, до того как “Slippery When Wet” стал таким популярным. Мы дали ему наше первое демо, и он реально стал для меня наставником. Я отправлял ему песни, он звонил и говорил: “Сделай так, измени это”. Он познакомил нас с ребятами из SKID ROW — он очень много для нас сделал. И когда мы узнали, что наш альбом стал золотым, мы были в туре со SCORPIONS в Лос-Анджелесе. Я поймал Jon'a за кулисами и сказал: “Чувак, у нас золото”. А он: “Я всегда знал, что вы это сделаете”. Я говорю: “Мы получим свои награды в Meadowlands — как вы. Ты должен быть там”. Но он не смог прийти».



Комментируя возвращение BON JOVI на сцену после операции Jon Bon Jovi в 2022 году, Steve сказал:



«Мы все переживаем за него. Я много раз пытался с ним связаться, предложить помощь — у меня самого была операция на голосе лет 15 назад, и я довольно хорошо разбираюсь в этом. Я писал ему, писал его команде — просто потому что хочу помочь. В декабре я играл с Dave Bryan в Нэшвилле и сказал ему то же самое: “Я люблю Jon'a, люблю вас всех. Никто не хочет увидеть, как он снова разрывает сцену, больше, чем я”. Потому что последние лет десять ему было очень тяжело с голосом. Я надеюсь, что эти летние концерты пройдут отлично. Jon, если ты это слышишь — ты получил мои сообщения. Позвони мне, брат. Я всегда готов помочь. Я тебя люблю и хочу, чтобы твой голос вернулся!»











