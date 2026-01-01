*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
7 апр 2026 : 		 JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»

11 мар 2026 : 		 NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 мар 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»



JOHN 5 в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что означало для него появления в MÖTLEY CRÜE:

«Я знаю ребят из MÖTLEY CRÜE уже сто лет. Мы были очень близки. Серьёзно, я общался с Nikki Sixx каждый день — по нескольку раз в день. Не было ни одного дня, чтобы мы не созванивались, на протяжении многих лет. Так что да, мы были реально близки. И когда Mick уходил, они спросили: “Хочешь присоединиться?” — и я сказал: “Конечно”. Потому что я хочу прожить как можно больше, попробовать всё, что можно. Это важно — не упускать такие возможности».

Отвечая на замечание, что ему пришлось «соответствовать высокой планке», заменив Mick'a Mars'a, он согласился:

«Совершенно верно. В любой группе — вообще в любой — состав меняется. Не существует групп из 70-х, 80-х, 90-х или начала 2000-х, где все участники остались теми же. Но Mick был в группе 40 лет — он отдал этому всю жизнь. И мы с ним тоже много общались, мы хорошие друзья и остаёмся ими. Так что всё было правильно. Когда они предложили, и он был рад, что это я — всё сложилось.

Но это всё равно было безумно волнительно. Мы все любим MÖTLEY CRÜE, и выйти с ними на сцену — это совсем другое ощущение. Одно дело — общаться каждый день, и совсем другое — стоять рядом с ними на сцене».

Говоря о работе в студии над EP «Cancelled» (2024), он добавил:

«О, чувак, мы с Nikki и раньше писали и записывали кучу песен вместе. Но делать это уже в рамках MÖTLEY CRÜE — это было по-настоящему захватывающе. Вообще весь этот опыт. Такие моменты откладываются в голове навсегда — ты их никогда не забудешь. Было очень особенное чувство работать над “Dogs Of War” и “Cancelled”. Плюс мы делали “The Dirt” — песню для фильма. Так что у нас уже накопилось немало совместного материала с MÖTLEY CRÜE.

Вся эта жизнь — это просто сбывшаяся мечта. Серьёзно, сбывшаяся мечта. Иногда даже странно сидеть и говорить об этом, обо всём, что произошло, потому что это реально как какой-то сон».

Отвечая на вопрос о возможном новом альбоме MÖTLEY CRÜE, John 5 сказал:

«Не знаю. Честно, не знаю, что будет дальше. Но что бы они ни решили — я буду рядом».




