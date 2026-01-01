JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»



JOHN 5 в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что означало для него появления в MÖTLEY CRÜE:



«Я знаю ребят из MÖTLEY CRÜE уже сто лет. Мы были очень близки. Серьёзно, я общался с Nikki Sixx каждый день — по нескольку раз в день. Не было ни одного дня, чтобы мы не созванивались, на протяжении многих лет. Так что да, мы были реально близки. И когда Mick уходил, они спросили: “Хочешь присоединиться?” — и я сказал: “Конечно”. Потому что я хочу прожить как можно больше, попробовать всё, что можно. Это важно — не упускать такие возможности».



Отвечая на замечание, что ему пришлось «соответствовать высокой планке», заменив Mick'a Mars'a, он согласился:



«Совершенно верно. В любой группе — вообще в любой — состав меняется. Не существует групп из 70-х, 80-х, 90-х или начала 2000-х, где все участники остались теми же. Но Mick был в группе 40 лет — он отдал этому всю жизнь. И мы с ним тоже много общались, мы хорошие друзья и остаёмся ими. Так что всё было правильно. Когда они предложили, и он был рад, что это я — всё сложилось.



Но это всё равно было безумно волнительно. Мы все любим MÖTLEY CRÜE, и выйти с ними на сцену — это совсем другое ощущение. Одно дело — общаться каждый день, и совсем другое — стоять рядом с ними на сцене».



Говоря о работе в студии над EP «Cancelled» (2024), он добавил:



«О, чувак, мы с Nikki и раньше писали и записывали кучу песен вместе. Но делать это уже в рамках MÖTLEY CRÜE — это было по-настоящему захватывающе. Вообще весь этот опыт. Такие моменты откладываются в голове навсегда — ты их никогда не забудешь. Было очень особенное чувство работать над “Dogs Of War” и “Cancelled”. Плюс мы делали “The Dirt” — песню для фильма. Так что у нас уже накопилось немало совместного материала с MÖTLEY CRÜE.



Вся эта жизнь — это просто сбывшаяся мечта. Серьёзно, сбывшаяся мечта. Иногда даже странно сидеть и говорить об этом, обо всём, что произошло, потому что это реально как какой-то сон».



Отвечая на вопрос о возможном новом альбоме MÖTLEY CRÜE, John 5 сказал:



«Не знаю. Честно, не знаю, что будет дальше. Но что бы они ни решили — я буду рядом».







