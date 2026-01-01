Гитарист ACE FREHLEY не согласен с барабанщиком



RYAN SPENCER COOK отреагировал на недавние слова Scot'a Coogan'a о том, что сейчас слишком рано исполнять материал Эйса и опубликовал свою точку зрения:



«Горе не признает ни времени, ни пространства. Никто не может ограничить горе во времени… у всех оно разное. В то время как одни способны преодолеть его мутные воды быстрее, чем другие, некоторые вообще никогда не оправляются от него. Но… знаете ли вы, у чего на самом деле есть срок годности? Время, которое у нас есть на этой Земле. И если вы хотите отпраздновать что-то или почтить кого-то, делайте то, что вам подходит. Пожалуйста... не позволяйте никому указывать вам, когда это безопасно, слишком рано или слишком поздно чествовать чью-то жизнь, любовь или наследие. Если при этом твое сердце находится в нужном месте, это прекрасно!»











