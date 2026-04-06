Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 31
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Ghost

6 апр 2026 : 		 Лидера GHOST преследует барышня за сорок

27 фев 2026 : 		 GHOST претендуют на шесть GRAMMIS

25 фев 2026 : 		 Есть ли у лидера GHOST хобби?

13 фев 2026 : 		 Новое видео GHOST

7 фев 2026 : 		 Лидер GHOST об исполнении "Bohemian Rhapsody"

31 янв 2026 : 		 У GHOST нет планов

16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»
Показать далее
Лидера GHOST преследует барышня за сорок



По сообщению Aftonbladet, женщине в районе 40 лет предъявлено обвинение в домогательствах после того, как она, как утверждается, на протяжении нескольких месяцев — с июля по октябрь прошлого года — настойчиво пыталась связаться с фронтменом GHOST Tobias Forge. По данным следствия, она отправляла ему многочисленные сообщения с различным содержимым, а после того как её заблокировали, она продолжила попытки контакта разными способами — в том числе через заказные письма. В одном из них находился мобильный телефон, который впоследствии был передан в полицию.

Сообщается, что женщина отправляла Forge длинные сообщения с похвалами через SMS и WhatsApp. Когда её номер был заблокирован, она переключилась на почтовые отправления. Сам музыкант, по его словам, не получал эти письма — за исключением последнего, в котором и оказался телефон. Он отметил, что устройство выглядело так, будто не находилось в заводской упаковке.

В своих показаниях Tobias охарактеризовал происходящее как «навязчивое» и «угрожающее», подчеркнув, что ситуация вышла за рамки обычного фанатского внимания.

«Я не хотел держать этот телефон у себя дома, поэтому сначала оставил его на балконе, а потом передал полиции», — говорится в материалах предварительного расследования (перевод со шведского). «Я обычно довольно спокойно отношусь к попыткам связаться со мной, но за годы у меня было около дюжины сталкеров. Однако никто не заходил так далеко — это уже откровенно агрессивно и выглядит как угроза. С этим телефоном я достиг своего предела. У меня и раньше были преданные сталкеры, и большинство из них безобидны. Но здесь есть что-то действительно странное».

Кроме того, женщина якобы отправляла через шведскую платёжную систему Swish несколько запросов на сумму 5000 крон (примерно 530 долларов).

Со своей стороны, обвиняемая утверждает, что знакома с Tobias уже 16 лет, что они якобы ежедневно общались в мессенджерах и даже помолвлены с сентября прошлого года. При этом она отказалась предоставить полиции переписку.

Forge категорически отрицает, что знает эту женщину или когда-либо имел с ней связь. Он также не требует компенсации, заявив, что его единственное желание — чтобы его оставили в покое.

«Я не хочу портить ей жизнь», — сказал он. «Я просто хочу, чтобы она оставила меня в покое и больше никому не причиняла вреда».

По сообщениям, женщине также предъявлены дополнительные обвинения, связанные с другими лицами.




КомментарииСкрыть/показать 2 )

6 апр 2026
i
industrialist
Сразу вспоминается годный сериал "Олененок" про 40 летнюю толстую сталкершу.
6 апр 2026
Corpsegrinder04
В новости забыли написать, что даму зовут Джессика Веллингфос.
