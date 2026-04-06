Лидера GHOST преследует барышня за сорок



По сообщению Aftonbladet, женщине в районе 40 лет предъявлено обвинение в домогательствах после того, как она, как утверждается, на протяжении нескольких месяцев — с июля по октябрь прошлого года — настойчиво пыталась связаться с фронтменом GHOST Tobias Forge. По данным следствия, она отправляла ему многочисленные сообщения с различным содержимым, а после того как её заблокировали, она продолжила попытки контакта разными способами — в том числе через заказные письма. В одном из них находился мобильный телефон, который впоследствии был передан в полицию.



Сообщается, что женщина отправляла Forge длинные сообщения с похвалами через SMS и WhatsApp. Когда её номер был заблокирован, она переключилась на почтовые отправления. Сам музыкант, по его словам, не получал эти письма — за исключением последнего, в котором и оказался телефон. Он отметил, что устройство выглядело так, будто не находилось в заводской упаковке.



В своих показаниях Tobias охарактеризовал происходящее как «навязчивое» и «угрожающее», подчеркнув, что ситуация вышла за рамки обычного фанатского внимания.



«Я не хотел держать этот телефон у себя дома, поэтому сначала оставил его на балконе, а потом передал полиции», — говорится в материалах предварительного расследования (перевод со шведского). «Я обычно довольно спокойно отношусь к попыткам связаться со мной, но за годы у меня было около дюжины сталкеров. Однако никто не заходил так далеко — это уже откровенно агрессивно и выглядит как угроза. С этим телефоном я достиг своего предела. У меня и раньше были преданные сталкеры, и большинство из них безобидны. Но здесь есть что-то действительно странное».



Кроме того, женщина якобы отправляла через шведскую платёжную систему Swish несколько запросов на сумму 5000 крон (примерно 530 долларов).



Со своей стороны, обвиняемая утверждает, что знакома с Tobias уже 16 лет, что они якобы ежедневно общались в мессенджерах и даже помолвлены с сентября прошлого года. При этом она отказалась предоставить полиции переписку.



Forge категорически отрицает, что знает эту женщину или когда-либо имел с ней связь. Он также не требует компенсации, заявив, что его единственное желание — чтобы его оставили в покое.



«Я не хочу портить ей жизнь», — сказал он. «Я просто хочу, чтобы она оставила меня в покое и больше никому не причиняла вреда».



По сообщениям, женщине также предъявлены дополнительные обвинения, связанные с другими лицами.







