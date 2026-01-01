Видео полного выступления GUNS N’ ROSES



Видео полного выступления GUNS N’ ROSES, которое состоялось четвертого апреля в рамках Monsters Of Rock 2026 São Paulo, доступно для просмотра ниже:



“Welcome To The Jungle”

“Slither”

“It’s So Easy”

“Live And Let Die”

“Mr Brownstone”

“Bad Obsession”

“Rocket Queen”

“Perhaps”

“Dead Horse”

“Double Talkin’ Jive”

“Nothin'”

“You Could Be Mine”

“Civil War”

“Junior’s Eyes”

“Knockin’ On Heaven’s Door”

“New Rose” (Duff McKagan on vocals)

“Atlas”

– Slash guitar solo –

“Sweet Child O’ Mine”

“Estranged”

“Bad Apples” (first time since 1991)

“November Rain”

“Nightrain”

"Paradise City"







