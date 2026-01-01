*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
8 апр 2026 : 		 Видео полного выступления GUNS N’ ROSES

17 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы никогда не заморачивались с постановками шоу»

12 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «У нас в группе демократия»

8 фев 2026 : 		 Басист GUNS N' ROSES о выпуске отдельных синглов

7 фев 2026 : 		 Концертное видео GUNS N’ ROSES 1987 года

3 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»

2 фев 2026 : 		 SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»

4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии
Видео полного выступления GUNS N’ ROSES



Видео полного выступления GUNS N’ ROSES, которое состоялось четвертого апреля в рамках Monsters Of Rock 2026 São Paulo, доступно для просмотра ниже:

“Welcome To The Jungle”
“Slither”
“It’s So Easy”
“Live And Let Die”
“Mr Brownstone”
“Bad Obsession”
“Rocket Queen”
“Perhaps”
“Dead Horse”
“Double Talkin’ Jive”
“Nothin'”
“You Could Be Mine”
“Civil War”
“Junior’s Eyes”
“Knockin’ On Heaven’s Door”
“New Rose” (Duff McKagan on vocals)
“Atlas”
– Slash guitar solo –
“Sweet Child O’ Mine”
“Estranged”
“Bad Apples” (first time since 1991)
“November Rain”
“Nightrain”
“Paradise City”




