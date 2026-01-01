“Essence Of Existence”, новая песня SARCASM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Lifeforce Omnibound, выход которого намечен на 29 мая на Hammerheart Records:
“Essence Of Existence”
“Altering The Perception”
“The Reward Of Adversity”
“Crumbling Mind Edifice”
“Plunged Into A Paradox”
“Wayward Fragments Of Infinite Divisibility”
“A Concept Older Than Time”
“Empirical Life Metaphysical”
“Be Dead” (CD Bonus Track)
“Onslaught Without Mercy” (Damien Cover) (CD Bonus Track)
