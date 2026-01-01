THE NATIVE HOWL расстались с ударником и басистом



Вокалист THE NATIVE HOWL Alex Holycross опубликовал следующее сообщение перед пасхой:



«С этим радостным днём приходят и красивые истины, и суровые реалии. Делать музыку своей профессией — это тяжело. Турить — тяжело. Быть вдали от близких — тяжело. Оставаться креативным и сочинять музыку в рамках бизнеса — тяжело. Прокладывать путь новому жанру — тоже тяжело.



Mark Chandler и Zachary Bolling прошли со мной через всё это (11 и 7 лет соответственно), и за это время мы пережили столько побед и добились столь многого вместе. Я знаю их больше 20 лет — как друзей и как братьев. И сейчас они оба приняли решение отойти от гастрольной жизни, чтобы сосредоточиться на семье, других интересах и просто сменить ритм жизни; и я уважаю их выбор, так же как, уверен, и все вы, Howlers. Мне даже сложно выразить, как сильно я люблю этих парней и как горжусь тем, какой путь мы прошли вместе. Само собой, мы все любим друг друга и желаем друг другу только лучшего. И если вы хотите следить за другими музыкальными проектами Zach и Chan — обязательно зацените Ancient Chaos, там вас ждёт старый добрый классический хэви-металл.



Мой дорогой брат по банджо Jacob Panic и я официально объявляем набор — мы ищем басистов и барабанщиков для туров и, возможно, на постоянную основу. Чтобы начать процесс, пишите в The Native Howl или на почту:



alexholycross@thenativehowl.com

jacobpanic@thenativehowl.com



Мы любим вас всех! И Chan и Zach — мы вас любим, вы навсегда часть семьи Howl!



Мы с Jacob с нетерпением ждём прослушиваний и новой главы в истории Howl!»



Zach Bolling: «Это были безумные 6 (скорее 7) лет — с взлётами и падениями, хотя хорошего, к счастью, было больше. Со временем, в такой нестабильной индустрии, где в повседневной жизни постоянно приходится чем-то жертвовать, я принял непростое решение уйти из группы. Огромное спасибо всем, кто покупал альбомы, мерч или просто приходил на концерты и слушал нас. Я всё так же буду играть и писать музыку, но уже скорее для себя. Дальше я хочу сосредоточиться на жизни дома и проводить больше времени с моей замечательной женой, семьёй и друзьями.



Я очень люблю ребят и с интересом буду наблюдать за будущим The Howl!»



Mark Chandler поделился своими мыслями: «Какое это было путешествие. Я влюбился в музыку в 10 лет и нашёл то, что навсегда изменило мою жизнь. Никогда я не чувствовал себя более живым, чем в те моменты, когда все элементы сходятся и песня пробирает до мурашек, или когда ты стоишь на сцене с группой и всё складывается идеально — если вы этого не испытывали, это трудно описать словами, но в такие моменты это настоящая магия.



Я всегда считал, что гастрольная жизнь — это, по сути, постоянное решение проблем, потому что они неизбежно возникают снова и снова, и тебе просто приходится с ними разбираться. И это научило нас множеству жизненных навыков, о которых я раньше даже не задумывался.



Честно говоря, решение уйти — самое сложное, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я долго всё взвешивал и в итоге пришёл к тому, что это правильный выбор — сердцем и интуицией я это чувствую. Сейчас в моей жизни время перемен, и, несмотря на то, что я пока не до конца понимаю, что буду делать дальше, я чувствую воодушевление и надежду. Я сейчас много работаю над этим процессом и ощущаю, как постепенно возвращаюсь к себе без этого тяжёлого груза на плечах.



Я безмерно благодарен всем друзьям, которых мы встретили на этом пути. Благодарен FM Music Management, Sound Talent Booking Agency, всей нашей команде за эти годы, музыкантам, которые подменяли нас, всем нашим туровым товарищам и друзьям, нашим семьям и нашим потрясающим фанатам — их поддержка всегда была невероятной, и они сделали для нас не меньше, чем мы для них. Их доброта не знает границ. И, конечно, моим товарищам по группе, которых я очень люблю. Я всегда буду хранить воспоминания о том, через что мы прошли вместе, о безумных временах и о музыке, которая нас объединила и стала двигателем всего этого. Я желаю всем ребятам только счастья и успеха во всём, чем они будут заниматься, а Alex и Jacob — удачи в том, чтобы продолжать развивать этот жанр, который мы создали.



Кто знает, что принесёт будущее? Одну жизнь я уже прожил — значит, пришло время для новой! Я, конечно же, продолжу играть и писать музыку — это навсегда останется частью моей жизни. И в какой-то момент я обязательно вернусь на сцену — просто ради чистой любви к этому делу. Продолжайте нести в массы идею Thrash Grass!»





