*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 27
*LIVA на Wormholedeath 25
26 апр 2026 : 		 Концертное видео с прощального шоу CATHEDRAL

15 сен 2025 : 		 30-минутный трек от CATHEDRAL

23 ноя 2020 : 		 Редкие видео CATHEDRAL

18 ноя 2020 : 		 Концертное видео CATHEDRAL 1996 года

31 мар 2020 : 		 Концертный релиз CATHEDRAL выйдет на виниле

23 янв 2019 : 		 Классический альбом CATHEDRAL выйдет на виниле

24 июн 2015 : 		 Классическое видео CATHEDRAL

10 июн 2015 : 		 Переиздание CATHEDRAL выйдет в июне

28 мар 2013 : 		 Новое видео CATHEDRAL

13 мар 2013 : 		 Новая песня CATHEDRAL

22 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома CATHEDRAL

7 фев 2013 : 		 Новая песня CATHEDRAL

18 дек 2012 : 		 Детали нового альбома CATHEDRAL

29 дек 2011 : 		 Фронтмен CATHEDRAL о последнем студийном альбоме: «Мы хотим уйти эффектно»

17 ноя 2011 : 		 Новая песня CATHEDRAL

25 окт 2011 : 		 «Прощальный» пазл от CATHEDRAL

14 окт 2011 : 		 CATHEDRAL выпустят концертный альбом в ноябре

22 май 2011 : 		 CATHEDRAL планируют записать последний альбом

6 фев 2011 : 		 CATHEDRAL объявили о распаде группы

29 июл 2010 : 		 CATHEDRAL исполнят "Forest Of Equilibrium" оригинальным составом

23 мар 2010 : 		 Трейлер нового альбома CATHEDRAL

4 мар 2010 : 		 Новая песня CATHEDRAL

19 фев 2010 : 		 Подробности о новом альбоме CATHEDRAL

16 фев 2010 : 		 Детали нового альбома CATHEDRAL

29 окт 2009 : 		 Название нового альбома CATHEDRAL

28 май 2009 : 		 Вышло переиздание CATHEDRAL
Концертное видео с прощального шоу CATHEDRAL



CATHEDRAL опубликовали ранее нереализованное концертное видео на “Carnival Bizarre” с "прощального шоу", состоявшегося третьего декабря 2011 года в O2 Forum Kentish Town, London.

Состав:

Lee Dorrian – Vocals
Gaz Jennings – Guitar
Scott Carlson – Bass
Brian Dixon – Drums
David “Munch” Moore – Keyboards

Сет-лист:

Vampire Sun
Stained Glass Horizon
Voodoo Fire
Midnight Mountain
North Berwick Witch Trials
Funeral Of Dreams
Cosmic Funeral
Carnival Bizarre
Ebony Tears
Melancholy Emperor
Autumn Twilight
Corpsecycle
Ride
Utopian Blaster
Hopkins (Witchfinder General)




КомментарииСкрыть/показать 1 )

