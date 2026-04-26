все новости группы
Cathedral
Великобритания
Doom Metal
Stoner Metal
http://www.cathedral.rockers.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/cathedral
26 апр 2026
:
Концертное видео с прощального шоу CATHEDRAL
15 сен 2025
:
30-минутный трек от CATHEDRAL
23 ноя 2020
:
Редкие видео CATHEDRAL
18 ноя 2020
:
Концертное видео CATHEDRAL 1996 года
31 мар 2020
:
Концертный релиз CATHEDRAL выйдет на виниле
23 янв 2019
:
Классический альбом CATHEDRAL выйдет на виниле
24 июн 2015
:
Классическое видео CATHEDRAL
10 июн 2015
:
Переиздание CATHEDRAL выйдет в июне
28 мар 2013
:
Новое видео CATHEDRAL
13 мар 2013
:
Новая песня CATHEDRAL
22 фев 2013
:
Обложка нового альбома CATHEDRAL
7 фев 2013
:
Новая песня CATHEDRAL
18 дек 2012
:
Детали нового альбома CATHEDRAL
29 дек 2011
:
Фронтмен CATHEDRAL о последнем студийном альбоме: «Мы хотим уйти эффектно»
17 ноя 2011
:
Новая песня CATHEDRAL
25 окт 2011
:
«Прощальный» пазл от CATHEDRAL
14 окт 2011
:
CATHEDRAL выпустят концертный альбом в ноябре
22 май 2011
:
CATHEDRAL планируют записать последний альбом
6 фев 2011
:
CATHEDRAL объявили о распаде группы
29 июл 2010
:
CATHEDRAL исполнят "Forest Of Equilibrium" оригинальным составом
23 мар 2010
:
Трейлер нового альбома CATHEDRAL
4 мар 2010
:
Новая песня CATHEDRAL
19 фев 2010
:
Подробности о новом альбоме CATHEDRAL
16 фев 2010
:
Детали нового альбома CATHEDRAL
29 окт 2009
:
Название нового альбома CATHEDRAL
28 май 2009
:
Вышло переиздание CATHEDRAL
3 апр 2009
:
CATHEDRAL переиздают "Forest Of Equilibrium"
15 авг 2008
:
CATHEDRAL: в переиздание альбома "The Carnival Bizarre" войдет DVD
27 авг 2005
:
CATHEDRAL: новый альбом в следующем месяце
26 сен 2002
:
Новости от CATHEDRAL
16 сен 2002
:
Новый альбом CATHEDRAL в октябре
сегодня
Концертное видео с прощального шоу CATHEDRAL
CATHEDRAL опубликовали ранее нереализованное концертное видео на “Carnival Bizarre” с "прощального шоу", состоявшегося третьего декабря 2011 года в O2 Forum Kentish Town, London.
Состав:
Lee Dorrian – Vocals
Gaz Jennings – Guitar
Scott Carlson – Bass
Brian Dixon – Drums
David “Munch” Moore – Keyboards
Сет-лист:
Vampire Sun
Stained Glass Horizon
Voodoo Fire
Midnight Mountain
North Berwick Witch Trials
Funeral Of Dreams
Cosmic Funeral
Carnival Bizarre
Ebony Tears
Melancholy Emperor
Autumn Twilight
Corpsecycle
Ride
Utopian Blaster
Hopkins (Witchfinder General)
