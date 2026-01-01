SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 17 миллионов. Оззи и Sharon купили его в 2015 году за 11.85 миллиона долларов у продюсера Пилы Oren Koules'a, а тот приобрел его в 2010 за 4.2 миллиона и значительно перестроил.



В 2022 он уже выставлялся на продажу за 18 миллионов. Построенный в 1929 году, особняк в средиземноморском стиле с шестью спальнями и 11 ванными комнатами, расположенный в Хэнкок-парке, включает в себя более 10 000 квадратных футов жилой площади.



Когда они впервые выставили дом на продажу четыре года назад, пара рассматривала возможность переезда на постоянное жительство в Великобританию, но позже сняла недвижимость с продажи. Сейчас Sharon вновь решила продать дом, к которому также примыкает гостевой домик.







