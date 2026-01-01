Почему RUSH не взяли известного барабанщика?



Участники RUSH Geddy Lee и Alex Lifeson в недавней беседе ответили на вопрос, почему группа решила не брать в состав какого-то известного ударника типа Mike Portnoy:



«На то есть несколько причин. Прежде всего, я думаю, что мы с Алексом хотели избежать очевидных сравнений. Когда ты работаешь с барабанщиком из той или иной известной группы, слишком легко высказывать комментарии. Вы знаете, каков Интернет, вы знаете, какими могут быть споры фанатов. Так что я думаю, что нас привлекла Anika в первую очередь потому, что мы были воодушевлены, увидев, как хорошо она играет, её техническими навыками. И нам вообще не приходило в голову, что она из другого музыкального жанра. Поэтому я думаю, что нам нужен был кто-то не очень известный, кто-то, чья история понравилась бы нашим фанатам. И я думаю, что Anika полностью соответствует этим требованиям».



Что касается того, сознательным ли было решение выбрать не рок-барабанщика для участия в предстоящем туре, Alex сказал:



«Мы никогда об этом не говорили, потому что это никогда не было предметом беспокойства или проблемой. Что касается меня лично, я долго колебался по поводу возвращения в турне. Я занимался другими проектами и был довольно занят. И я не знал, хочу ли я снова ехать на гастроли и жить в дороге. Но мы с Geddy встретились и начали играть кое-что, и, как и всегда, мы начали играть песни RUSH, нам было весело, и мы поняли, как сильно мы любим играть. Мы очень хорошие друзья — это всем известно, мы дружим уже давно — но нам было просто прикольно играть эти песни, и после того, как мы не играли их какое-то время, их было сложно исполнять.



Так что это сделало процесс ещё более увлекательным. А потом мы начали обсуждать: "А как насчёт идеи поделиться этим с публикой?" И чем больше мы об этом говорили, тем интереснее звучала эта идея, и она как бы обрела собственную жизнь. И вот мы устраиваем полноценный тур».



Lee добавил:



«Короткий ответ, который Алекс так и не дал: причина, по которой мы никогда не обсуждали, из какого стиля барабанщика мы хотим, заключалась в том, что у нас не было планов возвращаться в турне. И когда внезапно произошла та история, о которой он только что рассказал, мы начали обсуждать: "Теперь нам нужен барабанщик. Ты кого-нибудь знаешь?"»



На вопрос о том, как RUSH планируют отдать дань уважения Пирту во время тура «Fifty Something», Lee ответил:



«Мы обсуждали определённые песни, которые, как нам кажется, действительно дают представление о Ниле. И мы выберем эти песни для каждого из двух сетов, то есть два раза за вечер мы будем выбирать песню, которую сыграем в его честь, и будем показывать на фоне визуальное посвящение Нилу — будь то его тексты, его игра или что-то ещё. Посвятим ему минуту, сыграем эти песни, думая о нём, чтобы и вся публика, и мы могли его почтить».







