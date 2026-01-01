Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»
Почему RUSH не взяли известного барабанщика?



Участники RUSH Geddy Lee и Alex Lifeson в недавней беседе ответили на вопрос, почему группа решила не брать в состав какого-то известного ударника типа Mike Portnoy:

«На то есть несколько причин. Прежде всего, я думаю, что мы с Алексом хотели избежать очевидных сравнений. Когда ты работаешь с барабанщиком из той или иной известной группы, слишком легко высказывать комментарии. Вы знаете, каков Интернет, вы знаете, какими могут быть споры фанатов. Так что я думаю, что нас привлекла Anika в первую очередь потому, что мы были воодушевлены, увидев, как хорошо она играет, её техническими навыками. И нам вообще не приходило в голову, что она из другого музыкального жанра. Поэтому я думаю, что нам нужен был кто-то не очень известный, кто-то, чья история понравилась бы нашим фанатам. И я думаю, что Anika полностью соответствует этим требованиям».

Что касается того, сознательным ли было решение выбрать не рок-барабанщика для участия в предстоящем туре, Alex сказал:

«Мы никогда об этом не говорили, потому что это никогда не было предметом беспокойства или проблемой. Что касается меня лично, я долго колебался по поводу возвращения в турне. Я занимался другими проектами и был довольно занят. И я не знал, хочу ли я снова ехать на гастроли и жить в дороге. Но мы с Geddy встретились и начали играть кое-что, и, как и всегда, мы начали играть песни RUSH, нам было весело, и мы поняли, как сильно мы любим играть. Мы очень хорошие друзья — это всем известно, мы дружим уже давно — но нам было просто прикольно играть эти песни, и после того, как мы не играли их какое-то время, их было сложно исполнять.

Так что это сделало процесс ещё более увлекательным. А потом мы начали обсуждать: "А как насчёт идеи поделиться этим с публикой?" И чем больше мы об этом говорили, тем интереснее звучала эта идея, и она как бы обрела собственную жизнь. И вот мы устраиваем полноценный тур».

Lee добавил:

«Короткий ответ, который Алекс так и не дал: причина, по которой мы никогда не обсуждали, из какого стиля барабанщика мы хотим, заключалась в том, что у нас не было планов возвращаться в турне. И когда внезапно произошла та история, о которой он только что рассказал, мы начали обсуждать: "Теперь нам нужен барабанщик. Ты кого-нибудь знаешь?"»

На вопрос о том, как RUSH планируют отдать дань уважения Пирту во время тура «Fifty Something», Lee ответил:

«Мы обсуждали определённые песни, которые, как нам кажется, действительно дают представление о Ниле. И мы выберем эти песни для каждого из двух сетов, то есть два раза за вечер мы будем выбирать песню, которую сыграем в его честь, и будем показывать на фоне визуальное посвящение Нилу — будь то его тексты, его игра или что-то ещё. Посвятим ему минуту, сыграем эти песни, думая о нём, чтобы и вся публика, и мы могли его почтить».




