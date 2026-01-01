8 апр 2026 : 		 Концертный релиз SAVATAGE выйдет летом

7 апр 2026 : 		 Основатель SAVATAGE: «Мы ещё не закончили...»

28 янв 2026 : 		 SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet

31 июл 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «Музыка SAVATAGE так же вечна, как SABBATH, MAIDEN или PRIEST»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

25 июн 2025 : 		 CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

15 июн 2025 : 		 SAVATAGE открыли европейский тур

29 май 2025 : 		 SAVATAGE в Бразилии

24 май 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»

21 май 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»

28 апр 2025 : 		 JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе

25 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

23 апр 2025 : 		 Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет

21 апр 2025 : 		 Первое за десять лет шоу SAVATAGE

16 апр 2025 : 		 JEFF PLATE: «Я удивлён, что меня позвали в SAVATAGE»

2 апр 2025 : 		 Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»

26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

20 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»

17 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о сет-листе будущих концертов

24 фев 2025 : 		 Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»

20 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году»

19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»
Концертный релиз SAVATAGE выйдет летом



JON OLIVA опубликовал новое сообщение на официальной страничке группы:

«Всем привет, это опять я! Я получил много вопросов по поводу моего здоровья и разных аспектов, так что постараюсь сейчас ответить по максимуму.

Я рассматриваю вариант операции на позвоночнике. Всё заживает не так, как должно, и это адски больно. Особенно когда я пытаюсь петь — даже просто ходить тяжело. В конце месяца получу второе мнение, но, похоже, операция может быть единственным выходом. Буду держать вас в курсе.

Теперь к хорошим новостям. Концертный альбом "Madness Reigns In The Gutter" выйдет в Европе 18 июня, а в Америке — 16 сентября. Я считаю, что это мастхэв для каждого настоящего фаната SAVATAGE. Мы полностью пересвели и ремастировали это шоу — звучит просто невероятно. На мой взгляд, это лучшее наше живое выступление. Игра Крисса — просто отвал башки. Да и вся группа в тот вечер была в ударе.

Что касается нового альбома — сейчас он на паузе по нескольким причинам. Недостатка материала точно нет. У меня уже есть куча новой музыки, плюс сильные вещи от остальных ребят — и это, наоборот, хорошо. Но, как я уже говорил, я не собираюсь спешить с этим релизом просто ради самого релиза. Скорее всего, он может стать последним альбомом SAVATAGE. И мы обязаны сделать его идеальным — ради вас, ради Крисса, Пола и всех, кого мы потеряли за эти годы. Так и будет. Просто наберитесь терпения — как только всё будет готово, вы его услышите.

Я, как уже говорил, был вовлечён в камбэк-шоу SAVATAGE в 2025 году. В составе — Chris Caffery, Al Pitrelli, Johnny Lee Middleton, Zak Stevens и Jeff Plate. Ближайшее шоу — в Pompeii, 27 июля. И оно будет особенным: мы выступим с полноценным симфоническим оркестром. Концерт будут снимать и записывать. Это будет нечто невероятное.

Сначала я сомневался. Честно — идея добавить оркестр к “Power Of The Night” звучала довольно безумно. Но в итоге это звучит потрясающе. Думаю, всем зайдёт. Al, Derrick, BJ, Tucker и вся команда проделали колоссальную работу.

Как я уже говорил, мы также рассматриваем возможность концертов в США следующей весной или летом. Я сам буду выступать на этих шоу, так что очень надеюсь к тому времени привести здоровье в порядок. Я правда этого жду.

На этом всё. Благослови вас Бог. Спасибо за вашу поддержку все эти годы. Есть одна фраза, в которую я по-настоящему верю: "IT AIN’T OVER UNTIL IT’S OVER"!

Мира и любви!»




