Концертный релиз SAVATAGE выйдет летом



JON OLIVA опубликовал новое сообщение на официальной страничке группы:



«Всем привет, это опять я! Я получил много вопросов по поводу моего здоровья и разных аспектов, так что постараюсь сейчас ответить по максимуму.



Я рассматриваю вариант операции на позвоночнике. Всё заживает не так, как должно, и это адски больно. Особенно когда я пытаюсь петь — даже просто ходить тяжело. В конце месяца получу второе мнение, но, похоже, операция может быть единственным выходом. Буду держать вас в курсе.



Теперь к хорошим новостям. Концертный альбом "Madness Reigns In The Gutter" выйдет в Европе 18 июня, а в Америке — 16 сентября. Я считаю, что это мастхэв для каждого настоящего фаната SAVATAGE. Мы полностью пересвели и ремастировали это шоу — звучит просто невероятно. На мой взгляд, это лучшее наше живое выступление. Игра Крисса — просто отвал башки. Да и вся группа в тот вечер была в ударе.



Что касается нового альбома — сейчас он на паузе по нескольким причинам. Недостатка материала точно нет. У меня уже есть куча новой музыки, плюс сильные вещи от остальных ребят — и это, наоборот, хорошо. Но, как я уже говорил, я не собираюсь спешить с этим релизом просто ради самого релиза. Скорее всего, он может стать последним альбомом SAVATAGE. И мы обязаны сделать его идеальным — ради вас, ради Крисса, Пола и всех, кого мы потеряли за эти годы. Так и будет. Просто наберитесь терпения — как только всё будет готово, вы его услышите.



Я, как уже говорил, был вовлечён в камбэк-шоу SAVATAGE в 2025 году. В составе — Chris Caffery, Al Pitrelli, Johnny Lee Middleton, Zak Stevens и Jeff Plate. Ближайшее шоу — в Pompeii, 27 июля. И оно будет особенным: мы выступим с полноценным симфоническим оркестром. Концерт будут снимать и записывать. Это будет нечто невероятное.



Сначала я сомневался. Честно — идея добавить оркестр к “Power Of The Night” звучала довольно безумно. Но в итоге это звучит потрясающе. Думаю, всем зайдёт. Al, Derrick, BJ, Tucker и вся команда проделали колоссальную работу.



Как я уже говорил, мы также рассматриваем возможность концертов в США следующей весной или летом. Я сам буду выступать на этих шоу, так что очень надеюсь к тому времени привести здоровье в порядок. Я правда этого жду.



На этом всё. Благослови вас Бог. Спасибо за вашу поддержку все эти годы. Есть одна фраза, в которую я по-настоящему верю: "IT AIN’T OVER UNTIL IT’S OVER"!



Мира и любви!»







