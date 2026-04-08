сегодня



ULI JON ROTH: «Слишком много музыкантов начинают звучать как пишущие машинки»



ULI JON ROTH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:



«Возможно, не стоит слишком много слушать других музыкантов. Сначала отточите свою технику. Да, это важно, но не стоит уделять этому слишком много внимания.



Сейчас появилось много талантов. Однако мне кажется, что сейчас все слишком увлечены погоней за техническим совершенством, а личное звучание, индивидуальный подход и самовыражение остаются в тени. Я бы сказал, что слишком много музыкантов начинают звучать как пишущие машинки. И я говорю это не в уничижительном смысле — вокруг есть потрясающие гитаристы, но я бы сказал, что молодому музыканту, который хочет быть другим и выделяться, следует поступать наоборот. Не играйте постоянно быстрые ноты. Играйте те ноты, которые попадают прямо в сердце, и используйте не слишком много нот. Я так делал в прошлом. Иногда я делаю так до сих пор, но чем старше я становлюсь, тем больше стремлюсь к самым значимым нотам. И поэтому неважно, как быстро вы можете произнести речь перед кем-то, важно то, что вы на самом деле говорите…



Некоторые говорят очень быстро, а если прислушаться внимательно, оказывается, что они ничего не говорят. Это ничего не значит. Это просто пустой вздор, как мы говорим в Англии. Пустой вздор — мне нравится это слово. Вздор. Да, это всё английские термины.



Молодому музыканту нужно делать всё по-своему, не так, как все. Просто ищите свой собственный голос и изучайте ремесло. Станьте по-настоящему хорошим мастером. Нужно разбираться в музыке, а не только в гаммах и арпеджио. Понимать гармонии, понимать ритмы и понимать музыку изнутри, соединяясь с ней на самом глубоком уровне, на каком только можно, а потом черпать вдохновение. А остальное придёт само собой».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 153

