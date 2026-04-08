Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
Uli Jon Roth

8 апр 2026 : 		 ULI JON ROTH: «Слишком много музыкантов начинают звучать как пишущие машинки»

27 ноя 2025 : 		 ULI JON ROTH отметит юбилей SCORPIONS на Wacken

20 авг 2025 : 		 ULI JON ROTH: «Я не любитель металла»

19 авг 2025 : 		 ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»

12 янв 2025 : 		 ULI JON ROTH исполняет SCORPIONS

12 май 2024 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

13 апр 2024 : 		 ULI JON ROTH о Джими Хендриксе: «Звук был словно из гиперпространства»

9 апр 2024 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

31 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о своей книге: «Она довольно философская»

20 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о "Rock You Like A Hurricane": «Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф»

12 янв 2024 : 		 ULI JON ROTH: «Многие школьники в наши дни с лёгкостью в техническом плане переиграют большинство гитаристов 1970-х»

17 ноя 2023 : 		 ULI JON ROTH работает над новым материалом

17 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH: «Я всегда был слишком нестандартным, чтобы стать мейнстримом»

12 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH остался без почки

4 апр 2023 : 		 ULI JON ROTH готовит книгу

16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"
ULI JON ROTH: «Слишком много музыкантов начинают звучать как пишущие машинки»



ULI JON ROTH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:

«Возможно, не стоит слишком много слушать других музыкантов. Сначала отточите свою технику. Да, это важно, но не стоит уделять этому слишком много внимания.

Сейчас появилось много талантов. Однако мне кажется, что сейчас все слишком увлечены погоней за техническим совершенством, а личное звучание, индивидуальный подход и самовыражение остаются в тени. Я бы сказал, что слишком много музыкантов начинают звучать как пишущие машинки. И я говорю это не в уничижительном смысле — вокруг есть потрясающие гитаристы, но я бы сказал, что молодому музыканту, который хочет быть другим и выделяться, следует поступать наоборот. Не играйте постоянно быстрые ноты. Играйте те ноты, которые попадают прямо в сердце, и используйте не слишком много нот. Я так делал в прошлом. Иногда я делаю так до сих пор, но чем старше я становлюсь, тем больше стремлюсь к самым значимым нотам. И поэтому неважно, как быстро вы можете произнести речь перед кем-то, важно то, что вы на самом деле говорите…

Некоторые говорят очень быстро, а если прислушаться внимательно, оказывается, что они ничего не говорят. Это ничего не значит. Это просто пустой вздор, как мы говорим в Англии. Пустой вздор — мне нравится это слово. Вздор. Да, это всё английские термины.

Молодому музыканту нужно делать всё по-своему, не так, как все. Просто ищите свой собственный голос и изучайте ремесло. Станьте по-настоящему хорошим мастером. Нужно разбираться в музыке, а не только в гаммах и арпеджио. Понимать гармонии, понимать ритмы и понимать музыку изнутри, соединяясь с ней на самом глубоком уровне, на каком только можно, а потом черпать вдохновение. А остальное придёт само собой».




8 апр 2026
WahrandPhain
Шредерасты это люди, которые не умеют писать музыку, поэтому они хуярят ноты и пентатоники как можно быстрее, чтобы никто не догадался.

>Станьте по-настоящему хорошим мастером.

это вообще базово во всём. Поорал с ебанатов в вк, когда они начали освистывать Пикассо. Человека, который уже в 15-16 ебашил в академизм на уровне взрослых мастеров.
