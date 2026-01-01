Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
David Ellefson

*



9 апр 2026 : 		 В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON

24 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH

11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»
В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON



zoom
DAVID ELLEFSON в интервью IMPACT Metal Channel спросили, в чем смысл жизни:

«Он постоянно эволюционирует и меняется. Мы проходим через разные этапы. В молодости ты пытаешься во всём разобраться. А потом наступает период, когда ты хочешь оставить свой след.

Мои дети всегда будут моим наследием. Они действительно являются наследием. Мы говорим с музыкальной точки зрения о наших песнях, нашем наследии и обо всём остальном, но на самом деле твоя семья и твои дети — это та жизненная сила, которая продолжает жить по-настоящему. И точно так же наши песни являются частью всего этого, потому что эти песни и эти альбомы будут жить, когда нас уже не станет. Эти песни будут жить. Так что сейчас, на этом этапе жизни, я рад создавать музыку, которая делает людей счастливыми. Потому что я чувствую, что во мне ещё есть песни. И мне повезло, что у меня есть много песен, которые я уже написал, как с MEGADETH, так и в других проектах, и которые действительно нашли отклик у людей. И они будут хотеть слушать их вечно. И вот почему я сейчас, на этой неделе, нахожусь здесь, в Нидерландах, и исполняю целиком "Countdown To Extinction", потому что это альбом, который я записал — сколько? — 35 лет назад, 34 года назад, что-то в этом роде. И с течением времени он становится только значимее.

Я думаю, что для меня это подарок — творить, создавать песни и прочее, что объединяет людей старшего и младшего поколений, чтобы они собирались в одной комнате и праздновали это вместе. Это классный подарок. Это круто.

Люди спрашивают: "Когда ты собираешься уйти?" А зачем уходить? Зачем бросать всё, если люди хотят, чтобы ты продолжал это делать? Если физически ты не можешь этого делать, тогда, наверное, пора остановиться. Но я иду на многое, даже с моей сломанной ногой, я иду на многое, чтобы вылечить её, привести себя в порядок, вылечить палец, вылечить руку, привести себя в хорошую физическую форму, чтобы иметь возможность выходить на сцену и играть. Так что этот момент делает всё более увлекательным и для меня тоже. И я думаю, что в какой-то момент люди хотят видеть своих кумиров такими, какими они их запомнили. Я знаю об этом, потому что так бывает, когда я хожу на концерты групп — например, я вижу CHEAP TRICK и думаю: "Блин! Вот они! Вот оно. Так они выглядели на альбоме "In Color", на "Heaven Tonight" и на "Budokan". Они по-прежнему выглядят соответствующе, и, на мой взгляд, в этом и заключается смысл».




