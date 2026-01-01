В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON



DAVID ELLEFSON в интервью IMPACT Metal Channel спросили, в чем смысл жизни:



«Он постоянно эволюционирует и меняется. Мы проходим через разные этапы. В молодости ты пытаешься во всём разобраться. А потом наступает период, когда ты хочешь оставить свой след.



Мои дети всегда будут моим наследием. Они действительно являются наследием. Мы говорим с музыкальной точки зрения о наших песнях, нашем наследии и обо всём остальном, но на самом деле твоя семья и твои дети — это та жизненная сила, которая продолжает жить по-настоящему. И точно так же наши песни являются частью всего этого, потому что эти песни и эти альбомы будут жить, когда нас уже не станет. Эти песни будут жить. Так что сейчас, на этом этапе жизни, я рад создавать музыку, которая делает людей счастливыми. Потому что я чувствую, что во мне ещё есть песни. И мне повезло, что у меня есть много песен, которые я уже написал, как с MEGADETH, так и в других проектах, и которые действительно нашли отклик у людей. И они будут хотеть слушать их вечно. И вот почему я сейчас, на этой неделе, нахожусь здесь, в Нидерландах, и исполняю целиком "Countdown To Extinction", потому что это альбом, который я записал — сколько? — 35 лет назад, 34 года назад, что-то в этом роде. И с течением времени он становится только значимее.



Я думаю, что для меня это подарок — творить, создавать песни и прочее, что объединяет людей старшего и младшего поколений, чтобы они собирались в одной комнате и праздновали это вместе. Это классный подарок. Это круто.



Люди спрашивают: "Когда ты собираешься уйти?" А зачем уходить? Зачем бросать всё, если люди хотят, чтобы ты продолжал это делать? Если физически ты не можешь этого делать, тогда, наверное, пора остановиться. Но я иду на многое, даже с моей сломанной ногой, я иду на многое, чтобы вылечить её, привести себя в порядок, вылечить палец, вылечить руку, привести себя в хорошую физическую форму, чтобы иметь возможность выходить на сцену и играть. Так что этот момент делает всё более увлекательным и для меня тоже. И я думаю, что в какой-то момент люди хотят видеть своих кумиров такими, какими они их запомнили. Я знаю об этом, потому что так бывает, когда я хожу на концерты групп — например, я вижу CHEAP TRICK и думаю: "Блин! Вот они! Вот оно. Так они выглядели на альбоме "In Color", на "Heaven Tonight" и на "Budokan". Они по-прежнему выглядят соответствующе, и, на мой взгляд, в этом и заключается смысл».







