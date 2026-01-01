Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
9 апр 2026 : 		 У BUCKCHERRY есть уже семь песен

6 апр 2026 : 		 BUCKCHERRY планируют альбом на 2027 год

7 фев 2026 : 		 Концертное видео BUCKCHERRY

25 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

9 июл 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 июл 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»

14 июн 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

11 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «В наших песнях всегда есть место AC/DC»

5 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»

20 май 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»

18 май 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»

13 май 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»
У BUCKCHERRY есть уже семь песен



В рамках недавнего интервью с вокалистом BUCKCHERRY у него спросили, не рано ли группе думать о новом материале:

«Нет. На самом деле, как только я освобожусь, я собираюсь записать идею, которая пришла мне в голову. Мы уже написали... Боже, мы со Stevie написали уже около семи песен для нового альбома. И мы немного потренируемся, прежде чем познакомимся с Marti Frederiksen. Потому что, как только мы с ним познакомимся, мы будем писать очень быстро. Я сказал Marti: "Давай просто запишем альбом BUCKCHERRY за две недели", потому что мы можем. И это здорово. Мы пишем очень быстро и эффективно.

Когда мы летим в Нэшвилл и пишем песни с Marti, это просто потрясающе, потому что мы снимаем номер в отеле, и у нас такое расписание, что Stevie и Marti будут встречаться по утрам и вместе сочинять хорошую музыкальную композицию. А потом они пришлют ее мне, где-то в 14:00 или в 15:00, и я буду писать тексты и мелодии всю ночь в своем гостиничном номере. А на следующий день я приеду и спою ее. А потом процесс начинается сначала. Я такой: "Marti, я всегда хотел записать альбом от начала до конца за две недели, без перерывов и выходных". И он отвечает: "Мы не сможем этого сделать". Он сказал мне это в какой-то момент. А потом на следующей записи, когда мы только что сделали "Roar Like Thunder", он говорит: "Знаешь что? Я думаю, мы все же сможем". И я отвечаю: "Да, мы сможем". И это весело. Это сложно, но одновременно с тем и очень захватывающе — записывать альбомы.

Да, "Roar Like Thunder" вышел в прошлом году, и мы два года гастролируем с пластинкой. Итак, на второй год цикла записи мы начинаем накапливать демозаписи и идеи, а затем, к концу года, мы с Marti приступаем к написанию песен, записываем новый альбом и выпускаем его где-нибудь в следующем году, возможно, до лета или попозже летом».

Отвечая на вопрос о рабочих отношениях с Frederiksen, Todd сказал:

«О, у нас долгая-предолгая история. Мы познакомились с ним еще во время работы над "15". Он был нашим соавтором "Sorry". И вот тогда начались наши отношения. Они просто расцвели. Я очень его люблю. И когда мы оказываемся с ним в одной комнате, кажется, что он совершенно в теме. И когда мы пишем песни, побеждает лучшая идея. Здесь нет эгоизма. Это весело, и я многому учусь. Он реально очень талантливый парень. И я полагаю, что он тоже многому научился у нас. Самое главное, что нам очень весело вместе!»




