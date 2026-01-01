PEPPER KEENAN о провале прослушивания в METALLICA



Гитарист/вокалист CORROSION OF CONFORMITY PEPPER KEENAN в недавнем подкасте "Talk Louder" рассказал о том, как прослушивался в METALLICA, но проиграл это место Robert'у Trujillo. Известно, что на это место также претендовали бывший участник MARILYN MANSON и A PERFECT CIRCLE Twiggy Ramirez и бывший участник KYUSS Scott Reeder. На вопрос о том, был ли он готов стать басистом METALLICA, не имея возможности полностью реализовать свой творческий потенциал в рамках этой группы, он ответил:



«Да, меня об этом спрашивали много раз. Я бы не стал басистом METALLICA. И даже James сказал что-то вроде: "Чувак, вряд ли у тебя бы что-то получилось". [Смеётся]. Самое интересное в этом было бы то, что мы как команда сочиняли бы всякую ерунду. Я бы с удовольствием посоперничал с Hetfield'ом, который, б$$$ь, пишет всякую крутую хрень. И это тоже было странно.



Но выбирали между мной и Trujillo. И как только Trujillo появился, я подумал: "Тут уже ясно чем кончится". Я продолжал говорить им: "Он ни черта не умеет петь", надеясь, что это даст мне хоть какие-то бонусы, но нифига подобного».



James в 2003 году сказал о Keenan'e:



«Он хороший музыкант и крутой чувак. Я возлагал на него большие надежды. Но когда дело дошло до джема с группой, я понял, что из этого ничего не выйдет. Мне показалось, что он нам не подходит».



В 2005 году Keenan сказал в интервью Straight.com, что его прослушивание в METALLICA в качестве замены Newsted'a не оттолкнуло его коллег по группе CORROSION OF CONFORMITY:



«Нет, нет, нет, нет — нет. Что ты можешь кому-нибудь сказать по такому поводу, чувак? Ты разве бы сказал ему: "Нет, не делай этого". Конечно же нет, ты сказал бы наоборот: "Давай, действуй!"»







