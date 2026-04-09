9 апр 2026 : 		 CHAD GRAY: «Так странно вновь вернуться к песням HELLYEAH...»

28 янв 2026 : 		 CHAD GRAY о возможности возрождения HELLYEAH

20 ноя 2025 : 		 Блюда по рецептам Винни Пола в Rainbow Bar & Grill

14 июл 2023 : 		 Концертное видео HELLYEAH

2 май 2022 : 		 У HELLYEAH есть пара незаконченных песен с партиями Винни Пола

8 ноя 2021 : 		 HELLYEAH ещё не всё

17 сен 2021 : 		 Гитарист HELLYEAH запустил BLACKGOATWEAR

14 май 2021 : 		 Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане

13 май 2021 : 		 Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии

12 май 2021 : 		 HELLYEAH на паузе

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста HELLYEAH

9 мар 2021 : 		 HELLYEAH получили золото

13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию
CHAD GRAY: «Так странно вновь вернуться к песням HELLYEAH...»



CHAD GRAY в недавнем интервью "The David Ellefson Show" поговорил о будущем туре "30 Years Of Madness". В частности о том, каково было вновь вернуться к песням HELLYEAH, он сказал:

«Возникло довольно странное чувство. Я сейчас, очевидно, репетирую весь этот материал. И я не играл эти песни — вообще их не трогал — уже семь или восемь лет, с тех пор как умер Винни. После его смерти HELLYEAH провели туры “Celebration Of Life”, но, если честно, мы сделали их слишком рано. Мы все ещё были в процессе скорби, но хотели отдать ему дань уважения. И эти туры нас, по сути, надломили как группу — мы просто не были к такому готовы.

Хотя, конечно, на сцене все было круто. И с нами играл Roy Mayorga — он просто разрывал, сделал всё идеально. Но сейчас, когда я возвращаюсь к этим песням… это целый клубок эмоций. Что-то вспоминаешь про написание, что-то — про запись, но больше всего — про то, как мы играли их с Винни. Есть и воспоминания о том, как играть без него. Это реально тяжелая штука.

И отчасти поэтому я этим и занимаюсь. Это такая форма личной независимости. Я беру ответственность за свою карьеру, за свою свободу. Праздную 30 гребаных лет — я начал в 1996-м, 12 альбомов, шесть с каждой группой. Это круто, но это и тяжело. Я хочу отдать дань Винни. Хочу сохранить его наследие. Если убрать эти песни — ты как будто убираешь часть его жизни, убираешь его самого. А когда ты снова играешь их, возвращаешь их фанатам, у которых HELLYEAH просто исчезли из жизни — это круто. Но это ещё и про меня — про мои 30 лет, про мою независимость. Это и дань Винни и работа для фанатов HELLYEAH.

Мы пахали над этой группой 12 лет. Построили её с нуля. Просто пятеро парней, которые собрались в гараже Дайма — в том самом гараже, где записывались “[The Great Southern] Trendkill”, “Reinventing The Steel”, альбом DAMAGEPLAN. Это была их личная студия у него на территории. Мы просто пришли туда без каких-то отношений — я вообще знал Винни всего по одной встрече».

Говоря о том, как появилась идея сольных концертов, Chad сказал:

«С тех пор как мы вернули MUDVAYNE в 2021-м, мы играем раз в год уже четыре года подряд. И менеджмент такой: “Наверное, стоит сделать паузу, сделать 2026-й выходным”. А я такой: мне 54 года — я не собираюсь брать год выходного. Это как посадить моё счастье в клетку. Я на сцене живу. Я люблю работать для фанатов, люблю отдавать. Просто сидеть дома и ковыряться в каких-то проектах — это вообще не про меня. Я хочу работать. Я рабочая пчелка.

20 лет подряд я писал, записывался или гастролировал — без остановки, в разных группах. Потом умер Винни, и понадобилось время. Я вернулся к MUDVAYNE, мы снова начали играть. Но сейчас это выглядит так: сыграли — и потом 46 недель сидишь дома. Потом снова сыграли — и опять 46 недель дома.

А тот ритм — писать, записывать, гастролировать — вот это я любил, и этого больше нет. Поэтому даже если мы едем раз в год на шесть-семь недель, всё остальное время я просто сижу дома. И когда встал вопрос взять год паузы — я понял: я этого не хочу».




i
industrialist
Во дилемма - последние вещи с мадвейн так себе зашли, Hellyeah -вообще очень сомнительный продукт при всем уважении к составу...поэтому на эти оба проекта делать большие ставки дело неблагодарное
