Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 37
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
8 апр 2026 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

26 мар 2026 : 		 Басист ROB ZOMBIE/Ex-OZZY OSBOURNE: «Зная то, что я знаю сейчас, я бы вряд ли стал основывать группу»

27 фев 2026 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

23 янв 2026 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

21 ноя 2025 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

10 окт 2025 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

23 апр 2025 : 		 Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью

14 мар 2025 : 		 ROB ZOMBIE учит детей

11 дек 2024 : 		 Раскрась ROB ZOMBIE!

16 окт 2024 : 		 JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE

22 авг 2024 : 		 ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE нашел басиста

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE расстался с басистом

18 сен 2023 : 		 ROB ZOMBIE в 4К

8 сен 2023 : 		 Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»

27 авг 2023 : 		 ROB ZOMBIE открыл тур

27 май 2023 : 		 ROB ZOMBIE работает над новым альбомом

13 май 2023 : 		 JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE

30 мар 2023 : 		 Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD

24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
Новое видео ROB ZOMBIE



The Black Scorpion , новое видео ROB ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Satan, релиз которого состоялся 27 февраля на Nuclear Blast Records:

01. F.T.W. 84
02. Tarantula
03. (I'm a) Rock 'N' Roller
04. Heathen Days
05. Who Am I
06. Black Rat Coffin
07. Sir Lord Acid Wolfman
08. Punks And Demons
09. The Devilman
10. Out of Sight
11. Revolution Motherfuckers
12. Welcome To The Electric Age
13. The Black Scorpion
14. Unclean Animals
15. Grave Discontent










