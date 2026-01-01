Концертное видео JOE BONAMASSA



19 июня JOE BONAMASSA на собственном лейбле J&R Adventures выпустит новый концертный релиз "The Spirit Of Rory Live From Cork", записанный прошлым летом на родине Рори Галлахера.



Этот проект никогда не задумывался как формальный трибьют. Музыка Рори Галлахера была частью жизни Bonamassa с самого детства, и для него было принципиально важно исполнить её именно в Корке — с благословения семьи Рори и перед аудиторией, которая особенно бережно относится к его наследию.



«Я никогда не имел чести познакомиться с ним лично, но его музыка и его исполнительский дух занимают огромное место в моей жизни», — пишет Joe Bonamassa в предисловии к релизу. — «С тех пор как я впервые услышал Irish Tour ’74, меня поразила мощь этого человека и его ярчайший подход к электрическому блюзу».



Это влияние проявилось очень рано.



«Помню, как ещё ребёнком слышал этот голос и этот гитарный звук — они буквально проходили сквозь стены моей комнаты, — вспоминает он. — Мой отец, который познакомил меня с множеством великих гитаристов, сразу сказал: слушай Рори и учись у него».



То, что началось как приглашение от семьи Галлахера, быстро переросло во что-то большее.



«Спустя годы семья Рори попросила меня исполнить несколько его песен в Корке, — пишет Bonamassa. — Сама мысль об этом пугала. Я боялся даже пробовать, но в то же время был польщён тем, что они доверили это именно мне».



Вместо попыток переосмыслить материал он выбрал другой подход:



«Я понял, что максимум, на что могу рассчитывать, — это подойти к этим песням с уважением и смирением».



Именно это чувство определяло весь проект.



В 2024 году Bonamassa отправился в Корк, чтобы объявить о трибьюте и сыграть небольшое выступление для семьи, друзей и прессы. Реакция оказалась мгновенной и эмоциональной — и один концерт быстро превратился в три аншлаговых вечера.



«После объявления всё выросло до трёх солдаутов, — вспоминает он. — Я переживал, что рискую своей репутацией в Ирландии… но отклик был невероятный».



Когда группа вернулась в 2025 году, напряжение только усилилось.



«Это был город Рори и его люди. Мы не имели права их подвести», — говорит Bonamassa. — «Зрители в те вечера были шумными, дикими — и невероятно гордыми за своего героя».



Именно эта энергия легла в основу концертного альбома — живого, напряжённого и глубоко эмоционального, построенного на связи между музыкантами, публикой и местом.



В 14 треках The Spirit Of Rory: Live From Cork охвачены разные стороны творчества Галлахера — от яростных «Walk On Hot Coals» и «Bullfrog Blues» до пронзительной «A Million Miles Away». Среди других ключевых моментов — «Tattoo’d Lady», «Bad Penny», «I Fall Apart», «Calling Card» и «Cradle Rock». Все они звучат с огнём и уверенностью, но сохраняют дух оригиналов.



Особое значение имели и отдельные моменты выступлений. Например, исполнение «As The Crow Flies» на оригинальной гитаре Галлахера — National Triolian 1930 года, предоставленном музеем Корка. Это стало буквально осязаемой связью с музыкантом, чьё влияние до сих пор живо.



Дополнительные материалы на DVD и Blu-ray расширяют контекст проекта. Среди них — «Вдохновение Рори» с участием Brian May и Slash'a, а также «Акустическая гитара Рори» и «Балликоттон — за миллион миль отсюда». Эти материалы позволяют глубже понять значение этих концертов — для Joe Bonamassa, семьи Галлахера и фанатов.



В итоге сам Bonamassa воспринимает этот релиз cвоего рода подношением — лучшей попыткой его группы почтить память музыканта, чье творчество повлияло на его собственное.



«То, что вы слышите на этих записях, — это наша попытка отдать дань уважения Рори Галлахеру, человеку, которого я никогда не встречал, но которым искренне восхищаюсь», — пишет он. — «Его музыка — часть меня. И я благодарен за возможность внести свой вклад в его наследие».



CD:



01. Cradle Rock (Live)

02. Walk On Hot Coals (Live)

03. Tattoo'd Lady (Live)

04. I Wonder Who (Live)

05. Calling Card (Live)

06. Who's That Coming? (Live)

07. Messin' With The Kid (Live)

08. Bullfrog Blues (Live)

09. Treat Her Right (Live)

10. Bad Penny (Live)

11. I Fall Apart (Live)

12. A Million Miles Away (Live)

13. As The Crow Flies (Live)

14. Back On My Stompin' Ground (Live)



DVD / Blu-ray



01. The Spirit Of Rory (Opening Scene)

02. Cradle Rock

03. Walk On Hot Coals

04. Tattoo'd Lady

05. I Wonder Who

06. Calling Card

07. Who's That Coming?

08. Messin' With The Kid

09. Band Introductions

10. Bullfrog Blues

11. Treat Her Right

12. Bad Penny

13. I Fall Apart

14. A Million Miles Away

15. As The Crow Flies

16. Back On My Stompin' Ground

17. Ballycotton (End Credits)



DVD / Blu-ray:



* Ballycotton - A Million Miles Away

* Rory's Acoustic Guitar

* The Inspiration Of Rory (A Conversation with Brian May & Slash)



Vinyl (180 gram Red Marble Double LP)



Side A



01. Cradle Rock (Live)

02. Walk On Hot Coals (Live)

03. Tattoo'd Lady (Live)

04. I Wonder Who (Live)



Side B



05. Calling Card (Live)

06. Who's That Coming? (Live)

07. Messin' With The Kid (Live)

08. Bullfrog Blues (Live)



Side C



09. Treat Her Right (Live)

10. Bad Penny (Live)

11. I Fall Apart (Live)



Side D



12. A Million Miles Away (Live)

13. As The Crow Flies (Live)

14. Back On My Stompin' Ground (Live)











