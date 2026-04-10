Басист SKID ROW: «Мы прослушали уже человек триста»



RACHEL BOLAN в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс поиска нового вокалиста SKID ROW:



«Мы все еще в поиске. Мы не торопимся. Мы вдвоём со Snake'ом собираемся вместе и сочиняем [новую музыку SKID ROW]. На самом деле буквально сегодня мы немного сочиняли. Он ушел [из моего дома] около 10 минут назад. Так что, да, мы просто продолжаем работать, и когда мы кого-нибудь найдем, мы обязательно кого-нибудь найдем. Но мы не собираемся торопиться. Мы провели промоушен через Sweetwater и, вероятно, на данный момент прослушали около 300 заявок. И там есть несколько реально хороших претендентов. Кроме того, мы прослушивали и других людей, которые были весьма хороши. Это долгий процесс, и мы были к нему готовы».



На вопрос о том, если SKID ROW наймут вокалиста/ку другой известной группы, например, как в случае с Lzzy Hale из HALESTORM, которая отыграла четыре концерта в качестве фронтвумен SKID ROW весной 2024 года и фанаты, вероятно, буду ждать, чтобы SKID ROW исполнили что-то из материала той команды, пойдут ли они на такой шаг:



«Да. Я думаю, люди захотят подобное. Что-то из серии: "Вау, как бы все это было, если SKID ROW исполнили бы песню HALESTORM". И, да, это один из элементов привлечения кого-то известного. Но я гарантирую, что тот, кого мы возьмем, станет хорошо известен [смеется], как только он окажется в нашей группе!»







