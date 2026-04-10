*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 39
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 34
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
10 апр 2026 : 		 Басист SKID ROW: «Мы прослушали уже человек триста»

9 фев 2026 : 		 SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста

3 фев 2026 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»

29 янв 2026 : 		 Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

11 окт 2025 : 		 Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW
Басист SKID ROW: «Мы прослушали уже человек триста»



RACHEL BOLAN в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс поиска нового вокалиста SKID ROW:

«Мы все еще в поиске. Мы не торопимся. Мы вдвоём со Snake'ом собираемся вместе и сочиняем [новую музыку SKID ROW]. На самом деле буквально сегодня мы немного сочиняли. Он ушел [из моего дома] около 10 минут назад. Так что, да, мы просто продолжаем работать, и когда мы кого-нибудь найдем, мы обязательно кого-нибудь найдем. Но мы не собираемся торопиться. Мы провели промоушен через Sweetwater и, вероятно, на данный момент прослушали около 300 заявок. И там есть несколько реально хороших претендентов. Кроме того, мы прослушивали и других людей, которые были весьма хороши. Это долгий процесс, и мы были к нему готовы».

На вопрос о том, если SKID ROW наймут вокалиста/ку другой известной группы, например, как в случае с Lzzy Hale из HALESTORM, которая отыграла четыре концерта в качестве фронтвумен SKID ROW весной 2024 года и фанаты, вероятно, буду ждать, чтобы SKID ROW исполнили что-то из материала той команды, пойдут ли они на такой шаг:

«Да. Я думаю, люди захотят подобное. Что-то из серии: "Вау, как бы все это было, если SKID ROW исполнили бы песню HALESTORM". И, да, это один из элементов привлечения кого-то известного. Но я гарантирую, что тот, кого мы возьмем, станет хорошо известен [смеется], как только он окажется в нашей группе!»




10 апр 2026
Altair21
Слушал в своё время. Этакая Биг Фо от глэма: Скид Роу, Пойзон, Мотли Крю, ЛА Ганз. Не знаю насколько такая сегрегация уместна и насколько актуален глэм сейчас вообще? Ну а треш же актуален вон как, почему и глэму не быть
