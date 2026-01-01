GIL MOORE допускает появление новой музыки TRIUMPH



GIL MOORE в недавнем интервью спросили, обсуждал ли он с коллегами возможность записи новой музыки TRIUMPH:



«Я смотрю на это так: я всё взвесил, и именно поэтому этот тур вообще случился. Потому что, как бы я ни говорил: “Нет, мне и так хорошо здесь, в Metalworks, я в своей зоне комфорта, мне не нужно ехать в тур”, — обстоятельства меняются…



Конечно, люди со стороны бизнеса всегда подталкивали нас к гастролям. Но, например, у нас даже не было менеджера. И тут снова случилась какая-то невероятная, почти случайная история. Наш нынешний менеджер, Jason Murray из Vector Management — вы не поверите — начинал как студент-практикант в Metalworks ещё в школе. Такое не придумаешь.



Его отец, Jim Murray — потрясающий человек, очень известный в нашем городе. Я бы сказал, один из “отцов” Mississauga. Он возглавляет фонд Hazel McCallion — Hazel была мне очень близка. Я участвовал в благотворительных инициативах для местной больницы, с которыми она была связана, так что мы были хорошо знакомы, и я знал его отца.



Когда мы начали обсуждать возвращение, я сказал Mike [Mike Levine]: “Без топ-менеджера мы это не вывезем”. И у меня в голове сразу всплыл Jason — из-за связи с его отцом. Я подумал: “Да, он тот, кто нам нужен”. И, как оказалось, это было идеальное решение. Он стал практически частью группы. Его все любят, он принимает отличные решения. Я ему сказал: “Ты ведёшь автобус, а я сижу сзади — постараюсь не лезть с советами”. И это реально сработало.



Отвечая на твой вопрос — я ничего не исключаю в будущем. Я просто позволяю ему разворачиваться само по себе. Потому что в туре, в автобусе или в отеле, всё может начаться с мелочи: кто-то наиграл рифф — и понеслось. Рифф превращается в мелодию, мелодия — в текст. Так что посмотрим. Это как раз тот случай, когда лучше ничего не загадывать».







