Triumph

26 апр 2026 : 		 GIL MOORE допускает появление новой музыки TRIUMPH

16 апр 2026 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

15 апр 2026 : 		 Сборник TRIUMPH выйдет летом

13 апр 2026 : 		 TRIUMPH открыли тур

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?
GIL MOORE допускает появление новой музыки TRIUMPH



GIL MOORE в недавнем интервью спросили, обсуждал ли он с коллегами возможность записи новой музыки TRIUMPH:

«Я смотрю на это так: я всё взвесил, и именно поэтому этот тур вообще случился. Потому что, как бы я ни говорил: “Нет, мне и так хорошо здесь, в Metalworks, я в своей зоне комфорта, мне не нужно ехать в тур”, — обстоятельства меняются…

Конечно, люди со стороны бизнеса всегда подталкивали нас к гастролям. Но, например, у нас даже не было менеджера. И тут снова случилась какая-то невероятная, почти случайная история. Наш нынешний менеджер, Jason Murray из Vector Management — вы не поверите — начинал как студент-практикант в Metalworks ещё в школе. Такое не придумаешь.

Его отец, Jim Murray — потрясающий человек, очень известный в нашем городе. Я бы сказал, один из “отцов” Mississauga. Он возглавляет фонд Hazel McCallion — Hazel была мне очень близка. Я участвовал в благотворительных инициативах для местной больницы, с которыми она была связана, так что мы были хорошо знакомы, и я знал его отца.

Когда мы начали обсуждать возвращение, я сказал Mike [Mike Levine]: “Без топ-менеджера мы это не вывезем”. И у меня в голове сразу всплыл Jason — из-за связи с его отцом. Я подумал: “Да, он тот, кто нам нужен”. И, как оказалось, это было идеальное решение. Он стал практически частью группы. Его все любят, он принимает отличные решения. Я ему сказал: “Ты ведёшь автобус, а я сижу сзади — постараюсь не лезть с советами”. И это реально сработало.

Отвечая на твой вопрос — я ничего не исключаю в будущем. Я просто позволяю ему разворачиваться само по себе. Потому что в туре, в автобусе или в отеле, всё может начаться с мелочи: кто-то наиграл рифф — и понеслось. Рифф превращается в мелодию, мелодия — в текст. Так что посмотрим. Это как раз тот случай, когда лучше ничего не загадывать».




