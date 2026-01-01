Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»



ANIKA NILLES в недавнем интервью Classic Rock поговорила о Ниле Пирте и о том, насколько сложно для нее было исполнять его партии:



«Его игра была очень энергичной, и мне это очень нравилось и по-прежнему нравится. Мне в этом очень комфортно, ведь я также люблю играть очень энергично. Это первое, что приходит на ум, и именно это я реально очень ценю в его игре. У него также был невероятный диапазон тембровых оттенков. У него был очень мелодичный подход к игре на барабанах, и для достижения этого он использовал самые разнообразные звуки. Это выделяло его среди многих барабанщиков, для которых он был — и остается — образцом для подражания. У него была очень своеобразная манера играть на райде. Когда слушаешь музыку, этот райд всегда бросается в уши. У него также был очень характерный звук малого барабана. Есть определенные характерные звуки, которые исходят непосредственно от его игры — не от оборудования, а от него самого. Вы узнаете его сразу. Адаптироваться к его манере игры — очень непростая задача.



Нил редко повторялся. Он постоянно привносил в песню что-то новое. Даже если какая-то часть повторялась с точки зрения написания песни, его игра на барабанах во второй раз отличалась от первой. Это делает ее захватывающей и является частью того, что придает песням индивидуальность. В то же время запомнить все эти детали непросто, потому что они важны. Это композиция; вы не можете просто игнорировать определенные части, все они важны и должны быть сыграны. Это ой как непросто!»







