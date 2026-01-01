*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 31
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 27
*LIVA на Wormholedeath 25
26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»
Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»



ANIKA NILLES в недавнем интервью Classic Rock поговорила о Ниле Пирте и о том, насколько сложно для нее было исполнять его партии:

«Его игра была очень энергичной, и мне это очень нравилось и по-прежнему нравится. Мне в этом очень комфортно, ведь я также люблю играть очень энергично. Это первое, что приходит на ум, и именно это я реально очень ценю в его игре. У него также был невероятный диапазон тембровых оттенков. У него был очень мелодичный подход к игре на барабанах, и для достижения этого он использовал самые разнообразные звуки. Это выделяло его среди многих барабанщиков, для которых он был — и остается — образцом для подражания. У него была очень своеобразная манера играть на райде. Когда слушаешь музыку, этот райд всегда бросается в уши. У него также был очень характерный звук малого барабана. Есть определенные характерные звуки, которые исходят непосредственно от его игры — не от оборудования, а от него самого. Вы узнаете его сразу. Адаптироваться к его манере игры — очень непростая задача.

Нил редко повторялся. Он постоянно привносил в песню что-то новое. Даже если какая-то часть повторялась с точки зрения написания песни, его игра на барабанах во второй раз отличалась от первой. Это делает ее захватывающей и является частью того, что придает песням индивидуальность. В то же время запомнить все эти детали непросто, потому что они важны. Это композиция; вы не можете просто игнорировать определенные части, все они важны и должны быть сыграны. Это ой как непросто!»




